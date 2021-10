Sappiamo bene quanto può essere fastidioso avere un ospite inatteso in casa nostra. Ancor peggio quando l’ospite stesso è microscopico. Stiamo parlando di acari, parassiti, batteri, microbi. Immaginiamo un’invasione di creature invisibili che colonizzano oggetti e stanze. Sicuramente non è una sensazione piacevole. Per questa ragione combattiamo con le pulizie quotidiane, ma potrebbe non bastare. Per esempio, c’è un modo per dire addio per sempre a blatte e cimici in casa con queste 2 sensazionali trappole economiche.

Nell’articolo di oggi, invece, parliamo di un essere di cui non si sente molto parlare. Tuttavia, è uno dei visitatori più frequenti delle nostre abitazioni. Purtroppo non è facilissimo accorgersi della presenza di questi voraci animaletti. Ma grazie a questa semplice guida, impareremo come sbarazzarsi di questo terribile parassita infestante poco conosciuto che si nasconde nelle nostre case. Ecco di quale creatura stiamo parlando. Il nome scientifico è Psocoptera o Corrodentia. Appartengono a una famiglia di piccoli insetti dal corpo molle. Comunemente vengono chiamati “mordilibri”. Questi parassiti, infatti, hanno la caratteristica di infestare librerie, raccolte e documenti di carta, carta da parati. Ma gli psocotteri amano anche le nostre dispense, infatti è facile trovarli in pacchi già aperti di cibo o nei cereali. Inoltre, gli insetti amano la muffa e si nutrono delle sue spore.

Come sbarazzarsi di questo terribile parassita infestante poco conosciuto che si nasconde nelle nostre case

Non scambiarli per altri animaletti infestanti è difficile. Però ci sono alcune caratteristiche che li differenziano. Per esempio, la loro lunghezza varia tra 1 e 2 mm. La testa è molto piccola, quasi invisibile, e la parte più grande è costituita dalla pancia. Il colore grigio/marrone può far pensare ai pesciolini argentati. A differenza di questi ultimi, però, le loro mascelle sono molto più grandi. Possiamo dire che è più simile a una formica dal corpo marrone.

Come eliminarli

Il modo più veloce per eliminare l’infestazione di psocotteri è eliminare tutti gli oggetti colpiti. Alimenti, scatole vecchie, sacchetti, libri etc, devono essere eliminati. In alternativa, si usa la tecnica di sigillare l’oggetto in un sacchetto di plastica. Tutto il sacchetto, poi, dovrà essere lasciato in freezer per 2 o 3 giorni. Per quanto riguarda i cibi, meglio conservarli in scatole o barattoli a chiusura ermetica lontani da fonti di calore.

Poiché amano la muffa, sarà necessario eliminare ogni traccia utilizzando candeggina o aceto. Tutti gli altri oggetti che possono essere bonificati vanno trattati con aceto o altri disinfettanti. È fondamentale arieggiare ogni stanza, specialmente quella dove è stata trovata l’infestazione. Invece, nel caso si tratti di libri è possibile utilizzare degli insetticidi appositi. È bene, però, provare prima che questi non macchino le pagine. Una volta asciutti, aspiriamo un libro per volta con un’aspirapolvere.