Può capitare che nelle sere d’estate si intrufoli nelle nostre case un piccolo rettile portafortuna che somiglia molto a una lucertola. Ci stiamo riferendo al geco. Questo piccolo animaletto, che fa paura a molti, oltre ad essere un portafortuna è molto utile per tenere lontane le zanzare e altri insetti indesiderati.

Nonostante la sua utilità non tutti amano questo coinquilino silenzioso ed ecco che ci si industria per cacciarlo via dalla propria abitazione. Noi di ProiezionidiBorsa siamo per la non violenza soprattutto su un animale così pacifico e innocuo e per questo proponiamo dei metodi non violenti e naturali.

Come sbarazzarsi di questo rettile portafortuna dalle nostre case senza ferirlo o ucciderlo

Ormai quasi tutti sappiamo che avere un geco in casa può essere solo un vantaggio. Non tutti però riescono a sopportare la compagnia di questo rettile. Ci sono tanti metodi per sbarazzarsi dei gechi che permettono di allontanarlo senza ferirlo e ucciderlo.

Il primo che consigliamo è quello di mettere dei gusci d’uovo vuoti nelle vicinanze di porte e finestre. Questo perché i gechi assoceranno i gusci ai loro predatori e dunque si allontaneranno in men che non si dica. Questa soluzione è efficace ed economica, noi consigliamo di cambiare i gusci almeno ogni 3 settimane.

Se questa soluzione non la troviamo adatta a noi eccone altre per potersi sbarazzare dei gechi senza ferirli.

Carta moschicida e olio vegetale

Non a tutti piace l’idea di avere dei gusci d’uovo sparsi per la casa, allora l’alternativa che proponiamo è quella di utilizzare la carta moschicida. Questa soluzione è ideale per bloccare senza uccidere il piccolo geco.

Posizioniamo la carta moschicida vicino alle fonti di luce e una volta catturati potremo portarli fuori casa. Versando sulla carta dell’olio vegetale riusciranno a liberarsi e scapperanno via. L’olio che possiamo utilizzare può essere anche essere quello d’oliva.

Cipolla

Continuiamo con i consigli su come sbarazzarsi dei gechi praticando dei metodi non violenti. Oltre all’aglio anche la cipolla con il suo forte aroma fa sì che questi animaletti si allontanino spontaneamente. Posizioniamo qualche fetta di cipolla in giro per la casa e noteremo che i gechi se ne saranno andati. Ecco come sbarazzarsi di questo rettile portafortuna dalle nostre case senza ferirlo o ucciderlo.