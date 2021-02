I panini alla barbabietola sono la versione gourmet del panino classico, come proposta accattivante per sbalordire tutti.

La preparazione è molto semplice e la barbabietola nonostante sia dolce, è perfetta per le preparazioni come con l’hamburger o anche per essere farcito con una crema alla nutella.

La barbabietola è un tubero che vanta di molti benefici: favorisce la digestione, è ideale per chi si sente indebolito ed inoltre un concentrato di vitamine, sali minerali e ferro.

Ingredienti

220 g farina

80 g barbabietole precotte

un pizzico di zucchero

70 g latte

mezzo cubetto di lievito di birra

1 uovo

un pizzico di sale

semi di sesamo e papavero per decorare

Come sbalordire tutti con dei bellissimi panini gourmet alla barbabietola

Procedimento

Iniziare la preparazione frullando la barbabietola precotta fino ad ottenere una purea. A parte sciogliere il lievito in un po’ di acqua calda e aggiungerlo progressivamente alla farina ed infine versare anche la purea di barbabietola.

Amalgamare bene tutti gli ingredienti per qualche minuto e aggiungere un pizzico di sale e di zucchero ed infine versare il latte a filo. Impastare per qualche minuto e se occorrerà aggiungere un po’ di farina in più per ottenere un impasto perfetto.

Lasciar riposare il panetto per circa un’ora, coperto da un panno di cotone per farlo lievitare e dopo il tempo indicato, prendere il panetto e dividerlo per tanti panini da 35 o 45 g, in base alla grandezza desiderata.

Prendere i panetti piccoli e disporli, distanziandoli tra loro, su una teglia ricoperta da carta da forno e farli lievitare per altri 30 minuti.

Trascorso il tempo di lievitazione, prendere il rosso d’uovo e montarlo con un filo di latte per spennellare la superficie dei panini per far aderire meglio i semini. Infornare i panini per circa 25 minuti a 190°C e quando saranno ben cotti, lasciarli raffreddare prima di tagliarli.