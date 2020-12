Come sarà il 2021 per l’oro? L’obiettivo è 3.500 dollari, ma decisive saranno le prossime due settimane

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Settimana scorsa ci aspettavamo, per quella appena conclusasi, una risposta chiara su quali fossero le intenzioni dell’oro per il resto del mese di dicembre. La risposta è stata abbastanza chiara. La prossima domanda per cui ci aspettiamo una risposta dalle ultime sedute del 2020, quindi, è “Come sarà il 2021 per l’oro”.

Come sarà il 2021 per l’oro? Decisive saranno le prossime due settimane, almeno secondo l’analisi grafica e previsionale

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 18 dicembre in ribasso dello 0,08% rispetto alla seduta precedente a quota 1.888,9 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 2,46%.

Time frame settimanale

Dopo una settimana tutta al rialzo le quotazioni dell’oro si sono fermate proprio sui livelli in area 1.888 dollari che rappresentano lo spartiacque tra la continuazione del rialzo e la ripresa del ribasso.

Nonostante questa chiusura indecisa, però, lo scenario più probabile rimane quello rialzista con obiettivi quelli indicati in figura dalle linee tratteggiate. In particolare, le quotazioni potrebbero andare a rivedere i massimi storici del 2011. Un indizio a favore dello scenario rialzista viene dal segnale di acquisto generato dallo Swing Indicator alla chiusura del 1 dicembre.

Chiaramente una chiusura giornaliera inferiore a 1.888 dollari farebbe riprendere la discesa delle quotazioni.

Time frame mensile

La chiusura di dicembre potrebbe porre fine al ribasso iniziato ad agosto del 2020. Le quotazioni, infatti, si accingono a chiudere il mese sopra l’importante resistenza in area 1,845 dollari. In questo modo si aprirebbero le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 2.346 dollari. L’aspetto interessante è che la massima estensione di questo rialzo che sta per partire si troverebbe in area 3.500 dollari.

Da notare che non c’è ancora un segnale chiaro dello Swing indicator, ma si sono create tutte le premesse affinché possa scattare o a fine dicembre o a inizio anno.