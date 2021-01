Inizia oggi un nuovo decennio borsistico e secondo le nostre previsioni fino al giugno 2022, o al massimo al primo trimestre del 2023, si potrebbe assistere ad una fase ribassista. Il 2021 dopo una prima fase ribassista fino a metà febbraio, dovrebbe andare al rialzo fino agli inizi di agosto per poi scendere fino a dicembre. Nel frattempo il nuovo anno inizia al rialzo, almeno nelle prime ore di contrattazione. Questo movimento continuerà? Cosa attendere? Come investire e come saranno i mercati azionari nel mese di gennaio?

Abbiamo analizzato le serie storiche dal 1898 ad oggi dei mercati internazionali e abbiamo ottenuto i seguenti risultati. Di seguito il frattale tipo con i giorni di Borsa aperta di come si è comportato in media il mese di gennaio:

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

In gennaio tutti i giorni di Borsa aperta sono mediamente positivi, con un aumento del rendimento giornaliero nella seconda parte del mese, rendimento che, comunque, è molto elevato.

Come sarà e come investire sui mercati azionari nel mese di gennaio

La probabilità che il mese chiuderà con un guadagno intorno all’1% è del 65%.

Proiezioni dei prezzi

Dax Future

area di minimo 13.432/13.700

area di massimo 14.245/14.501

Eurostoxx Future

area di minimo 3.482/3.535

area di massimo 3.661/3.719

Ftse Mib Future

area di minimo 21.650/21.995

area di massimo 22.900/23.280

S&P 500

area di minimo 3.700/3.728

area di massimo 3.818/3.845

Quali sono le date in cui potrebbero formarsi i minimi/massimi assoluti/relativi del mese?

11,20 e 28 gennaio.

Come si conciliano questi dati con la proiezione annuale che vede formarsi il massimo mensile nei primi 2 giorni di contrattazione del nuovo anno?

Per regolarci dobbiamo attendere sviluppi prima di esprimere un giudizio in merito. Riteniamo che solo dopo il 6 gennaio la situazione mensile sarà più chiara e potremo definire se il mese continuerà al rialzo o inizierà il ribasso come atteso dalle previsioni annuali. Ne discuteremo quindi nel nostro quotidiano punto sui mercati.