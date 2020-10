In un articolo precedente abbiamo scoperto che a breve dovremmo cambiare il televisore e il decoder. In questo approfondiremo come sapere se potrai ancora utilizzare il tuo televisore perchè si avvicina lo switch off.

Switch è ormai diventato un termine si uso comune che significa il passaggio definitivo da un vecchio sistema di trasmissione a uno nuovo

Si avvicina lo switch off

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Sono ormai dieci mesi che i canali DTT hanno abbandonato lo standard di codifica MPEG-2, per passare all’MPEG-4. Il cambiamento è avvenuto a gennaio di quest’anno e, complice la fortuna, è stato abbastanza semplice accorgersi se il proprio televisore era in grado di supportare i nuovi standard. Bastava infatti sintonizzare la TV e accedere ad un qualsiasi canale HD, come ad esempio Rai Uno HD e Canale 5 HD.

Se il formato era supportato sia nella versione video che in quella audio, allora non avremmo avuto problemi. Le cose non saranno altrettanto semplici per lo switch off previsto per il 21 giugno 2022. In quella data saranno infatti adottate due nuove tecnologie di trasmissione, gli standard HEVC e DVB-T2.

L’HEVC (High Efficiency Video Coding) è uno standard di compressione video ed offre agli spettatori un livello di fedeltà più alto.

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation) agirà invece contro il rumore e le interferenze.

Come sapere se potrai ancora utilizzare il tuo televisore perchè si avvicina lo switch off

Verificare se la propria TV supporta DVB-T2 ed HEVC è abbastanza complesso. Se hai perso il manuale della tua TV potresti avere problemi. Infatti è solo guardando al manuale e all’elenco delle caratteristiche tecniche del televisore che possiamo sapere se il nostro dispositivo supporta, o meno, le due nuove tecnologie.

Non c’è da affannarsi troppo però! Dal 2017, infatti, è fatto l’obbligo di vendere solo TV in grado di supportare HEVC e DVB-T2. Potresti dunque avere problemi solo se hai acquistato un nuovo televisore prima di questa data.