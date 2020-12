Come sapere quali sono i servizi che tracciano le persone su Facebook

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi anni la diffusione di internet e dei social ha creato notevoli disagi riguardati la riservatezza dei propri dati personali e più volte i vari legislatori sono intervenuti in merito. Spesso non si fa caso e non si presta la necessaria attenzione al fatto che, quando si scaricano delle app o si accede ad un sito va mezzo

Facebook, si concede il permesso ad accedere ai propri dati personali attraverso il proprio profilo e a tutte le informazioni che questo contiene. I creatori delle app, una volta entrati in possesso dei dati, possono fare ciò che vogliono. Potrebbero ad esempio trasferire i dati anche a terzi o addirittura venderli per pochi soldi.

Il numero di app a cui si è dato accesso ai propri dati, potrebbe essere molto elevato.

A questo problema si può porre rimedio e esiste un sistema che aiuta a scoprire come sapere quali sono i servizi che tracciano gli utenti su Facebook.

Ecco come sapere quali sono i servizi che tracciano gli utenti su Facebook

Basta andare nel proprio account

Facebook, selezionare ‘impostazioni ‘ e poi nel menu a sinistra cliccare ‘applicazioni’. A questo punto si potranno vedere tutte le app che hanno accesso ai propri dati personali su Facebook.

Come procedere

Valutare bene, cliccando sulla x, quale applicazione tenere e quale eliminare, oppure si possono modificare le autorizzazioni cliccando su modifica.

Le applicazioni usate dagli altri

Se si clicca sulle ‘impostazioni usate dagli altri’, si può guardare a quali dei propri dati personali accedono le app utilizzate dai propri amici.

Anche in questo caso, come indicato sopra, si può cancellare tutto.

Il caso della Cambridge Analytica

A tale proposito si ricorda l’episodio della Cambridge Analytica, azienda di consulenza e marketing one line, accusata di avere illecitamente acquisito dati personali da Facebook, per poi mandare campagne pubblicitarie mirate.