Abbiamo ricevuto delle email importanti e vogliamo conservarle anche in formato cartaceo? Magari un ricordo, una lettera inviata da una persona cara. O una email di lavoro che ci servirà in futuro.

Oggi vedremo come salvare una email in PDF, e se si vuole, anche stamparla.

Come salvare una email in formato PDF in modo facile e veloce

Ormai il cellulare ha quasi preso completamente il posto del computer. Come ci abituiamo a usare un dispositivo, viene subito surclassato da un altro. E quindi se avevamo imparato a salvare con Outlook o Gmail una email, ora con il telefonino non sappiamo da dove cominciare.

Come sempre bisogna fare una distinzione sui sistemi operativi. Vedremo come salvare una email in PDF con Android e da iPhone.

Salvare in PDF da Android

Ovviamente è difficile stabilire una procedura precisa se si usa un’altra applicazione di gestione email. Vedremo come fare con quella predefinita.

Avviare l’applicazione email scelta, premere sull menù che spesso è quel tasto con i tre puntini. A questo punto selezionare “Stampa”. Ora dovrebbe comparire l’opzione “Salva in PDF”. Basta dare l’OK e scegliere dove salvare il nuovo file PDF. Dovrebbe andare di default in Google Drive e quindi in Documenti. Meglio controllare se non si vuole perdere il file nel telefonino e non ritrovarlo più.

Salvare in PDF da iPhone

La stessa cosa vale per iPhone. Queste indicazioni sono per l’applicazione predefinita di iPhone, “Mail”.

Apriamo l’applicazione, andiamo sul messaggio che vogliamo salvare. A questo punto va cliccata in basso sulla barra il simbolo a forma di freccia verso sinistra. Quello che usiamo anche per inoltrare l’email.

Scorriamo nel menù verso il basso e come ultima voce leggiamo “Stampa”.

Ora sull’anteprima del messaggio usiamo due dita come per zoomare. A questo punto si aprirà una nuova schermata. In alto a destra clicchiamo sull’icona del quadrato con la freccia in alto. E dal menù selezioniamo “Salva su File”. Scegliamo la posizione e clicchiamo “Salva”. Ecco che la nostra mail sarà salvata in formato PDF.

In entrambi i casi se si vuole stampare in formato cartaceo basta selezionare la nostra stampante dal menù “Stampa”.

Ed ecco come salvare una email in formato PDF in modo facile e veloce. Per approfondire su come fare uno screenshot lungo, cliccare qui.