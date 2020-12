Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti quanti abbiamo ormai centinaia di foto sul cellulare e sempre meno memoria da utilizzare. Questo succede perché le persone non sanno come salvare le proprie foto senza rimanere a corto di spazio di memoria.

Esistono, però, dei trucchi semplici per rimanere sempre con la memoria del cellulare vuota senza eliminare le foto. Capiamo assieme come salvare le foto senza riempire la memoria del cellulare.

Perché abbiamo sempre la memoria piena

Le ragioni per cui abbiamo la memoria del cellulare sempre piena sono da ricercarsi in un cattivo utilizzo del telefono e in un meccanismo d’ansia. Utilizzando WhatsApp ci si scambia, infatti, ormai decine se non centinaia di foto e video al giorno.

La situazione degenera particolarmente quando si fa parte di gruppi e si ricevono file e foto che riempiono la memoria del cellulare senza nemmeno accorgersene. Sarebbe buona prassi guardare ogni foto ed eliminare quelle inutili ogni giorno, ma questo richiederebbe tempo e porterebbe il rischio di perdere foto importanti.

In questo modo salviamo centinaia di foto riempendo la memoria e rendendo il nostro cellulare sempre più difficile da gestire. Come riuscire a non eliminare queste foto senza rimanere con il cellulare sempre intasato?

Come salvare le foto senza riempire la memoria

I metodi per salvare le foto senza riempire la memoria del cellulare sono principalmente due.

Il primo richiede l’acquisto di una memoria esterna in cui depositare le foto senza riempire la memoria del telefono. Una volta al mese basterà collegare la memoria esterna e il proprio telefono al computer. Si potranno quindi spostare le foto dal cellulare, appunto, alla memoria esterna.

Un secondo metodo per salvare le foto senza usare la memoria del cellulare è quella di usare un servizio cloud. Questi servizi sono disponibili con qualsiasi telefono e possono costare dai 12 ai 200 euro all’anno circa.

Il grande vantaggio di questi sistemi è che non richiedono un supporto fisico per salvare le foto e, quindi, senza riempire la memoria del cellulare. Si potrà accedere alle proprie foto da qualsiasi cellulare e in qualsiasi momento, a patto di avere accesso ad internet. Lo svantaggio sta nel costo e nella necessità della connessione per poter visualizzare le proprie foto.

Detto questo, abbiamo capito ora come salvare le foto senza riempire la memoria del cellulare.