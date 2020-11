Oggi, in quest’articolo, vedremo come recuperare il proprio mascara preferito, evitando spese inutili.

Il rimmel è un alleato preziosissimo per lo sguardo di ogni donna. È, infatti, molto difficile non innamorarsi delle ciglia lunghe e dell’effetto “occhi da cerbiatta”. Investire in un prodotto di marca è la mossa vincente per assicurarsi un ottimo make-up. Ma purtroppo a volte per dimenticanza spesso il tubetto si secca, diventando inutilizzabile.

La maggior parte delle donne non fa che buttarlo e comprarne un altro. Niente di più sbagliato! Esistono, a ben vedere, dei modi che consentono di recuperarlo e di evitare spese inutili. Per questo oggi sveliamo come ovviare questo fastidio. Ecco, allora, come salvare il proprio mascara preferito, evitando che diventi secco e inutilizzabile.

Ravvivarlo con il collirio

Allora come salvare il proprio mascara preferito, evitando che diventi secco e inutilizzabile?

Basta prendere un collirio dal vostro sportello dei medicinali. Questo liquido, infatti, è molto utile per diluire il rimmel, rendendolo di nuovo umido e pronto all’uso. L’acqua non può assolutamente essere un sostituto perché invece di addensare il contenuto, lo diluirebbe eccessivamente.

Sciogliere la parte secca con l’acqua calda

Quest’altro escamotage è ancora più semplice. Basta prendere una ciotola, abbastanza larga, riempirla di acqua e scaldarla nel microonde.

A questo punto è solo necessario mettere il tubetto dentro, dalla parte opposta allo scovolino. In questo modo il trucco si scalderà, liquefacendosi naturalmente. Ecco il modo per avere il mascara come nuovo in un batter d’occhio e salvare la serata in corner!

In questo approfondimento abbiamo spiegato come salvare il proprio mascara preferito, evitando che diventi secco e inutilizzabile. Sul nostro sito sono presenti altri articoli che parlano di come semplificare la propria vita di tutti i giorni, anche in ambito beauty. Ad esempio, per scoprire come piegare le ciglia senza piegaciglia è necessario cliccare qui.