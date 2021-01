Il piumino d’oca è uno degli indumenti più utilizzati durante l’inverno. Per le sue capacità termiche riesce a isolare all’esterno il freddo e mantenere caldo chi lo indossa.

Proprio per l’uso quotidiano che si fa di questo capo, può capitare che si creino piccoli buchi o addirittura strappi da cui fuoriescono le piume. Quando capita questo disguido in genere si pensa di non poter fare nulla per riparare il piumino. In realtà, in base a quanto è grande il buco o lo strappo, esistono varie soluzioni per mettere a nuovo il cappotto. Ecco come salvare e rinnovare il piumino bucato con questi due segreti infallibili e con una spesa minima.

Quando si dice mettere su una toppa

Se il foro sul piumino è abbastanza grande, la prima soluzione e anche la più semplice è quella di mettere una toppa. Esistono toppe di moltissime forme, colori e tipologie, applicabili sul tessuto con ago e filo, tramite adesivo o con l’aiuto del ferro da stiro.

Spesso le toppe risultano essere molto decorative. Quindi applicandole a chiusura del foro possono dare un tocco nuovo e caratteristico all’indumento. Il piumino non solo verrà riparato ma anche personalizzato.

Un altro segreto per riparare piccoli buchi sulla superficie del piumino è l’uso della colla. Bisogna comprare una colla che sia adatta al tessuto del piumino e poi si può procedere. Dopo aver fatto una piccola piega sul tessuto dove c’è il foro, bisogna distribuire la colla aiutandosi con un pennellino o un cotton fioc. Poi si finisce attaccando i due lembi di tessuto in modo che il buco venga coperto.

Come salvare e rinnovare il piumino bucato con questi due segreti infallibili

Uno strappo di notevole grandezza non può essere però risolto con una toppa. Ricorrere ad ago e filo è in questo caso l’unica soluzione. Ovviamente per chi non ha dimestichezza con il cucito, questa operazione potrà sembrare impossibile.

Per questa ragione ci si può rivolgere a qualcuno che ha mani sapienti e che abbia esperienza nel campo. Lo strappo può essere anche riparato grazie all’uso di una macchina da cucire. Questa permette una cucitura più precisa e senza sbavature. L’unica attenzione che si deve fare è all’imbottitura; infatti, è bene passare la macchina da cucire con attenzione e delicatamente sulla zona dello strappo. In pochi minuti il piumino sarà riparato come nuovo.

Approfondimento

Rimediare ai piccoli buchi nei maglioni per essere alla moda con pochi euro