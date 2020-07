Come salvaguardare i nostri risparmi? Il risparmio dovrebbe costituire una parte importante della nostra esistenza di consumatori/risparmiatori. Invece molto spesso viene considerato davvero poco. Molto spesso il denaro viene consumato senza ritegno e senza preoccupazione. I soldi, invece, non sono mai infiniti, e dovrebbero essere gestiti nella maniera migliore. Quindi, come salvaguardare i nostri risparmi?

Sapete cosa sia il risparmio, in realtà? Il risparmio è la parte di reddito che viene accantonata per essere spesa in un momento futuro. Quindi, si tratta di sacrificare una parte del consumo presente in vista di un consumo futuro superiore. I risparmi personali possono essere conservati, ad esempio, sotto forma di depositi bancari o postali. Oppure possono essere investiti nell’acquisto di attività finanziarie o immobili. E cosa sono gli investimenti? Questo lo sapete? Investire vuol dire acquisire attività finanziarie, che possono avere diversi livelli di rischio. Questo al fine di aumentare, potenzialmente nel tempo, il valore dei propri risparmi. Se ci riusciamo otteniamo, in alcuni casi, una somma maggiorata degli interessi maturati o dei rendimenti conseguiti.

Quando si decide di investire il proprio risparmio in strumenti finanziari che prevedono il pagamento di interessi periodici, bisogna sempre tenere conto di una cosa. Cioè del tasso di interesse, ovvero del prezzo della moneta. Cioè quella parte di denaro in più che il risparmiatore ottiene rinunciando a spendere subito i propri soldi.

Quindi che fare per salvaguardarli, investendo consapevolmente?

Sono quattro i passi da affrontare per salvaguardare i propri risparmi ed investire consapevolmente. Ognuno corredato da domande a cui dobbiamo dare risposte oneste.

Valutare. Quali sono le nostre esigenze? Cosa ci si aspetta dai nostri investimenti? Che atteggiamento abbiamo verso gli investimenti stessi? Quali rischi siamo disposto a correre?

Definire. Come impiegare i propri risparmi nel tempo? Dove investirli?

Investire. Abbiamo compreso appieno le caratteristiche degli strumenti finanziari in cui stiamo per investire? Conosciamo tutti i rischi e i costi dell’investimento? Abbiamo valutato il rapporto/rischio rendimento dell’investimento in funzione degli obiettivi definiti? Inoltre abbiamo considerato eventuali conflitti di interessi? Abbiamo letto attentamente la documentazione che ci viene consegnata e che dobbiamo sottoscrivere?

Monitorare. Tenere sotto controllo la coerenza nel tempo dell’investimento con i nostri obiettivi. Ed anche il patrimonio nel suo complesso. Infine, tenere d’occhio anche i cambiamenti del contesto politico/economico, e dello scenario di mercato.