Una fila d’attesa lunghissima? Paura degli assembramenti? Ma ecco come saltare la fila alle Poste Italiane, ovviamente legalmente e senza che nessuno si arrabbi. Quando ci si reca alle Poste è sempre un viaggio della speranza. Si sa a che ora si arriva, ma non si sa mai a che ora si esce. Spesso quindi, rassegnati, si va alle Poste, si prende il proprio numero e nel mentre si vanno a fare altre commissioni, aspettando che arrivi il proprio turno. Be’ è possibile dire addio a questa lunga pratica e saltare la fila. Ecco come saltare la fila alle Poste italiane.

Il magico ticket direttamente a casa tua

La tecnologia arriva in soccorso. Perché infatti è possibile prenotare il proprio numero online. In questo modo non si faranno file, con annesso rischio di creare assembramenti inutili, soprattutto in questa situazione di emergenza sanitaria.

Come fare a richiedere il ticket

La richiesta del ticket con il numero è molto semplice. Infatti quello che bisogna fare è andare online e scrivere nel motore di ricerca “Prenota ticket”. Cliccare la prima voce che si apre e cliccare sulla voce “Cerca ufficio postale”. Nella nuova pagina scrivere la via del vostro ufficio postale, quello a cui uno si reca abitualmente, e cercare tra i vari uffici quello più vicino. Cliccare poi sulla freccia gialla dove c’è scritto “Prenota ticket”, compilare il modulo dove saranno richiesti email, il giorno e orario e poi fare tutte le verifiche richieste dal sito. Una volta effettuato si riceverà il ticket con il proprio codice e il QR Code.

Ora, basterà recarsi alla Poste Italiane in data e ora prestabilita e addio fila. Perché con questo semplice trucco il vostro codice sarà registrato autonomamente sul tabellone e andare alle Poste ora sarà un gioco da ragazzi.

