È arrivato quel momento dell’anno in cui è sempre difficile capire come vestirsi. La famosa mezza stagione in cui si alternano giorni freddi a giorni più caldi. E non sappiamo mai se tirare fuori il cappotto o la giacca di pelle. Una soluzione è sicuramente sfruttare questo capo di cui parleremo oggi. È l’ideale sia per avere un tocco d’eleganza, sia per proteggerci da temperature primaverili. Ormai è stato sdoganato, non più sinonimo di serietà e formalità. Questo anche grazie al fatto che ormai si trova in tantissimi colori, classici ma anche pastello.

Come rubare la scena con questo capo di tendenza che fa impazzire tutti

Di che capo stiamo parlando? Ovviamente del blazer! Negli ultimi anni è tornato prepotentemente nell’Olimpo del glamour. Non più considerato un capo da utilizzare per andare in ufficio e avere un look formale. Il blazer ormai è la nuova giacca di pelle. Di vari materiali, può essere utilizzato sia d’inverno che nelle sere d’estate. Lungo, corto, dalle maniche arricciate, chi più ne ha più ne metta. Ormai è il capo preferito di questa primavera 2021. Per l’inverno l’abbiamo indossato in colori più tenui e dalle trame più classiche. Un gessato leggero o a quadri. Prettamente beige o grigio. Ma ora è il momento di far esplodere i colori della primavera.

Pastello, scamosciato, con le spalline

Questo è il trend del momento. Dalla rifinitura leggera e svolazzante. Questo blazer versione 2021 è il capo da avere nell’armadio per questa primavera/estate. Si può abbinare in moltissimi modi. Una versione più casual è sicuramente con un jeans a sigaretta, magliettina bianca e blazer colorato. Per le scarpe si può optare per una classica sneaker bianca o un anfibio. Ma si sposa benissimo anche con un outfit più maturo e formale. Magari un pantalone svasato nero, camicetta di seta con le ruches. Ma anche in versione più rock’n’roll, indossando un pantalone di ecopelle. Insomma, si può abbinare a qualsiasi cosa, facendo sempre un figurone!

Ecco come rubare la scena con questo capo di tendenza che fa impazzire tutti. Abbinare un bel blazer a degli intramontabili mocassini è il look perfetto per ogni occasione. Chic e casual allo stesso tempo, ma senza rinunciare a quel tocco particolare che fa la differenza.