Ecco un trucco che potrebbe salvarci la vita nei momenti estremi di necessità. Speriamo che non debba mai succedere, ma a volte essere a conoscenza di qualche segreto che possa tirarci fuori dalle situazioni difficili è davvero meglio che vincere al lotto. Ecco allora come rompere dall’interno il vetro della porta dell’auto in caso di urgenza.

Un momento di difficoltà

A volte capita nei film di vedere persone bloccate in auto che rischiano la vita, perché non riescono ad aprire la portiera dell’auto. La porta è bloccata e non riescono ad aprirla e l’unico sistema sarebbe di rompere il vetro, ma non si sa come fare e soprattutto non sia ha lo strumento adatta a farlo. Niente martelli, né oggetti pesanti che potrebbero esserci d’aiuto.

Una soluzione a fianco

Uno strumento utile in macchina c’è ed è il poggiatesta. Si estrae dal sedile e si utilizza naturalmente la punta, cioè la parte finale delle due guide in metallo. Si piazza una punta delle guide contro un angolo basso del finestrino e si assestano un paio di colpi decisi. Il vetro ben presto andrà in frantumi e potremo salvare la vita.

Una soluzione che potrebbe essere utile a sportello e vetro bloccati a causa di un incidente. Ma anche se ci trovassimo nel mezzo di un’inondazione in cui l’acqua ci blocca l’uscita.

Come rompere dall’interno il vetro della porta dell’auto in caso di urgenza? Qualche avvertenza

E’ sempre utile avere in macchina del materiale di soccorso che ci permetta di far fronte alle urgenze. Innanzitutto un kit di pronto soccorso. Se ne trovano di già pronti presso le farmacie e sono utili in ogni caso. Inoltre è molto importante il piccolo estintore che se a portata di mano potrebbe servirci in questi frangenti. Anche una piccola cassetta di attrezzi per le manovre più accessibili, come quella di sostituire una gomma bucata.

In ogni caso oggi abbiamo scoperto un trucco veramente utile e da imparare e mettere da parte, sperando di non doverlo mai utilizzare.