Chi non si è trovato almeno una volta, a notte fonda, ad improvvisare una spaghettata tra amici? E vista l’ora tarda e la fame di rientro dai locali della movida, è spesso ben gradito un piatto veloce e facile da preparare e impiattare. E così se si ha disposizione un olio di qualità, ecco che la mente balza rapida verso lo spaghetto aglio olio e peperoncino. Ma questo non è il solo piatto “mordi e fuggi” che chiunque sa mettere in tavola. Esiste infatti una variante, in odor di pesce, che è ancor più appettitosa e adatta pure per un pranzo in grande stile. E questo anche in barba al costo ridotto degli ingredienti. Vediamo quindi come rivisitare in chiave marinara gli spaghetti aglio, olio e peperoncino con alici e pangrattato.

Ingredienti di base

Tra gli ingredienti di questo primo piatto saporito e corposo, spiccano le alici in olio e il pangrattato. Quanto alle dosi, per 200 grammi di pasta si possono considerare dalle tre alle quattro alici. Tutto comunque dipende dalla grandezza delle alici e dall’intensità del gusto che s’intende raggiungere. Seguono: uno spicchio d’aglio, qualche buona manciata di pangrattato nell’ordine di 30/40 grammi circa. Per terminare con peperoncino fresco, olio extravergine di oliva e ciuffetti di prezzemolo tritato.

Il valore aggiunto del pangrattato

Come si avrà modo di appurare, il ruolo che gioca il pangrattato in questo piatto è notevole. È un po’ come una sorta di “gemello diverso” del parmigiano. Se infatti nella classica pasta all’olio o al burro, la consistenza viene delegata al formaggio grattugiato, qui la consistenza passa nelle mani del pangrattato. Sarà infatti grazie a questo ingrediente facilmente reperibile e pure a buon mercato che verrà esaltato il gusto delle alicette. Ora vediamo, in qualche rapido passaggio, come si procede.

Come rivisitare in chiave marinara gli spaghetti aglio, olio e peperoncino con alici e pangrattato

Mentre la pasta cuoce in acqua leggermente salata, si passa a preparare il condimento. Per questo bisognerà munirsi di due padellini, uno per tostare leggermente il pangrattato e l’altro per preparare il condimento. La tostatura del pane andrà fatta velocemente, evitando che il pane si bruci. Mentre per fare il condimento vero e proprio, bisognerà pulire l’aglio, farlo rosolare nel padellino insieme al peperoncino fresco. Poi si proseguirà sciogliendo, nello stesso tegame, le alici sott’olio. Una volta che le alici saranno totalmente liquefatte, aggiungere il pangrattato fino a totale assorbimento dell’olio insaporito con le alici.

A questo punto basterà scolare la pasta al dente e procedere con una rapida mantecatura in padella. Fatto anche questo, togliere la padella dal fuoco, e aggiungere il prezzemolo tritato finemente. Oltre ai classici spaghetti, vanno benissimo anche le linguine o i bucatini. La presenza del pangrattato esalterà il sapore del pesce, ingannando anche i più accorti commensali sulla reale quantità di pesce utilizzato. Ecco quindi come rivisitare in chiave marinara gli spaghetti aglio, olio e peperoncino con alici e pangrattato.