Con l’arrivo della stagione calda bisogna sfoggiare abbinamenti impeccabili, ma comunque pratici. Farlo partendo da capi più versatili semplifica di molto le cose. Per esempio indossare un bermuda aiuta a guadagnare qualche centimetro ottico di altezza rimanendo comunque alla moda. Ecco quindi come rivisitare in chiave fresca e originale questo classico del passato prima dell’estate. L’unica regola consisterà nel rendere sempre ben visibile il punto vita per mantenere l’equilibrio delle forme.

Il bermuda diventa a vita alta e con la vita arricciata

Anche se il bermuda è un classico del passato non amato da tutti, oggi riconquista molte appassionate di moda. Questo perché ha subito importanti evoluzioni. Innanzitutto oggi è stretto sul busto e a vita alta. Questo serve a guadagnare quei pochi centimetri persi per la lunghezza del pantaloncino. Poi presenta un’arricciatura in vita per attirare ancor più l’attenzione proprio in questa zona. Questo capo restituisce il massimo se abbinato a una blusa leggera portata nei bermuda stesso, o con un crop top che lasci scoperta la pancia. Una bella cintura in vita e un paio di texani completeranno impeccabilmente l’intero look.

Come rivisitare in chiave fresca e originale questo classico del passato prima dell’estate

Un altro modo di migliorare il classico bermuda è indossandolo volutamente in un look più mascolino. Consigliamo di scegliere colori scuri e modelli di bermuda con le pinces. Poi un top corto, un blazer dal taglio maschile e uno stivaletto completeranno l’intero outfit. Un nuovo modo attuale di rivisitare completamente il bermuda è rendendolo sportivo. Sono molto di tendenza i pantaloncini biker, aderenti e che arrivano fino a poco prima del ginocchio. In questo caso sotto basterà indossare un paio di scarpe sportive come sneakers e una semplice T- shirt anche corta.

Per un look più elegante

Ma il modello indubbiamente più sofisticato è quello a vita alta e lungo fino al ginocchio con la stiratura centrale. Questo vuole creare il tipico look raffinato dei pantaloni da completo ma senza costringere nessuno a sopportare il caldo. Lo stile è pienamente minimal chic e per approfondimenti si rimanda a questa precedente guida che spiega come portarlo alla perfezione.