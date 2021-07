Chissà come mai ma puntualmente accade che la famosa nuvola di Fantozzi si apposti su casa nostra. Soprattutto in queste calde giornate estive in cui decidiamo di fare un’escursione al mare o al lago assieme alla famiglia.

Uno dei problemi principali è quello di trasportare alimenti e bevande, mantenendo tutti i prodotti al fresco. Ecco che come spesso accade, o si rompe qualcosa alla vigilia o ci ritroviamo comunque a far i conti con qualche imprevisto. Ecco allora un vecchio trucco boy scout su come riutilizzare una bottiglia di plastica vuota facendola diventare un eccezionale freezer da viaggio.

2 consigli utili per la classica borsa frigo

Prima di vedere il sistema economico e simpatico di riutilizzo di una bottiglia di plastica dell’acqua, ci permettiamo di ricordare un paio di consigli utili con la borsa frigo. Può infatti capitare che nonostante il nostro impegno gli alimenti e le bevande non siano freschi come vorremmo. Ricordiamoci che:

dovremmo mantenere la borsa termica in un luogo fresco già dal giorno prima di caricarla;

per avere la certezza di un contenuto fresco sarebbe opportuno inserire almeno due blocchetti porta ghiaccio.

E non dimentichiamo anche una cosa abbastanza sottovalutata: thermos e borse frigo dovrebbero indicare la capienza del contenuto. In sostanza se le carichiamo più di quello che possono contenere, non garantiremo il fresco del loro interno.

Come riutilizzare una bottiglia di plastica vuota facendola diventare un eccezionale freezer da viaggio

Eccoci allora come promesso al sistema curioso ma davvero efficace di utilizzare una bottiglia ghiacciata. È una valida alternativa ai blocchetti di ghiaccio, che in termine tecnico si chiamano piastre eutettiche. Non dovremmo fare altro che riempire la bottiglia di acqua e metterla in freezer almeno un giorno prima, meglio due, della nostra gita. All’interno della bottiglia si formerà un vero e proprio muro di ghiaccio che ci garantirà la freschezza del contenuto della borsa termica per un bel po’ di tempo. Questo era un sistema che usavamo da piccoli ai campi scuola e nelle uscite coi boy scout della Parrocchia.

Approfondimento

Mai mangiata una pasta col pesce così buona grazie a 2 trucchi dei migliori chef