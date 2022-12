Come riutilizzare panettone e pandoro dopo le feste in originali e inaspettati modi

Gli avanzi dopo le feste sono fin troppi e servono idee intelligenti e non banali per liberarsene senza sprechi. Ecco come fare.

Dopo le feste natalizie è perfettamente normale ritrovarsi con un sacco di panettone e pandoro avanzati. Non tutti amano mangiarli uno o due giorni dopo, quando magari hanno perso la caratteristica morbidezza. Del resto, niente batte una bella fetta di panettone con la glassa, oppure di pandoro con lo zucchero a velo e la crema allo zabaione… Niente a parte i consigli dell’articolo di oggi, che spiegano come riutilizzare panettone e pandoro grazie a velocissime e gustosissime ricette. Bastano pochissimi minuti per cambiare completamente faccia a un anonimo pezzo di dolce rimasto in dispensa o sul tavolo della festa.

Un’ottima idea, per esempio, è la torta pandoro, la regina del riciclo. Si fa in quattro e quattr’otto. Bastano delle fette di pandoro avanzato, crema di nocciole e mascarpone, per il ripieno, e un po’ di panna per la decorazione. Non ci vuole nulla: basta disporre le fette di pandoro avanzate per foderare una forma per torte, poi riempire questo stampo con la farcitura realizzata mescolando il mascarpone e la crema di nocciole. Si otterrà un composto morbido con cui fare il ripieno della torta. A questo punto basta farla raffreddare in frigo e sarà presto pronta. Da guarnire con la panna, ma anche con la crema di nocciole liscia e una spolverata di granella di pistacchi.

Come riutilizzare panettone e pandoro in cucina per far leccare i baffi a tutti

Il mascarpone sarà perfetto anche per realizzare una semplice crema da utilizzare per farcire il pandoro, tagliato a fette orizzontali. Un modo originale e goloso per riesumare un pandoro non utilizzato. Si può guarnire, oltre che con lo zucchero a velo, con amarene o fragoline. I più golosi possono aggiungere anche del cioccolato a cascata.

A proposito: sempre col mascarpone e col cioccolato si può farcire anche il panettone avanzato, che diventerà un dolce semplicissimo ma di sicuro effetto. La doppia farcitura lo renderà ancora più goloso e irresistibile! Per un dolce davvero golosissimo, invece delle creme già indicate si può usare anche il gelato come farcitura. Da leccarsi i baffi!

Le alternative golose

Il pandoro avanzato si può modellare in sfiziose palline da immergere poi nel cioccolato bianco, al latte o fondente sciolto a bagnomaria. In questo modo si realizzeranno degli sfiziosissimi bon bon di pandoro al cioccolato, da guarnire con i classici zuccherini colorati prima che il cioccolato si asciughi. Per un’altra ricetta golosissima, si può “rubare” la preparazione del french toast e sostituire il pane bianco col pandoro. In questo caso, dunque, verrà tagliato a fette e passato in un composto di uova sbattute, latte e un pizzico di cannella. Poi le fette così bagnate vanno cotte in padella col burro. Si possono servire con farcitura e frutta a piacere. In tal modo non andrà sprecato nulla.

Infine, sempre con il pandoro, si può fare un golosissimo zuccotto. Il pandoro si taglia a fette orizzontali con cui si deve foderare una ciotola. Si deve riempire la forma così ottenuta a piacere, per esempio con una crema a base di formaggio cremoso con wafer tritati, panna e zucchero. Qualche ora in frigo e il semifreddo gustoso post-natalizio sarà pronto!