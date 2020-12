Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Natale è ormai vicinissimo e per stare dietro ai regali, al menù del pranzo e agli addobbi bisogna proprio pedalare! Ma a proposito di pedalate e addobbi… Perché non unire le due cose? Si tratta di un’idea semplice ma davvero geniale. Trasformiamo quindi un semplice mezzo di locomozione in qualcosa di assolutamente inaspettato e sorprendente. Scopriamo come riutilizzare le ruote della bicicletta a Natale per avere decorazioni che lasceranno tutti a bocca aperta.

Ghirlande

La forma della ruota rotonda ci ricorda immediatamente quella di una ghirlanda. Perché quindi non trasformarla proprio in questa decorazione così tipicamente natalizia?

Prima di tutto dovremo smontare la ruota dalla bici. Possiamo benissimo riutilizzare quelle di una vecchia bicicletta che non usiamo più, facendo però attenzione a pulirla con cura. A questo punto per un risultato più elegante è preferibile smontare il copertone e tenere solo la parte metallica. Se però preferiamo non smontare la nostra ruota non c’è problema, il risultato sarà ugualmente bello.

La base è quindi pronta e ora dobbiamo decorarla. Possiamo aggiungere luci, rametti di pino o di agrifoglio o di vischio, festoni e palline di Natale. Ma anche pigne, ghiande, nastri colorati, fiocchi e piccole decorazioni. L’importante è liberare la nostra fantasia!

Altre idee

I modi per riutilizzare le ruote della bicicletta a Natale non sono però finiti qua. Possiamo appendere la nostra ruota al soffitto e intrecciando ai raggi una catena di luminarie possiamo creare una vera e propria cascata di luce.

Proviamo poi a sovrapporre due o più ruote di circonferenze differenti appoggiandole alla parete e avendo ben cura di mettere quelle più grandi più in basso. Aggiungiamo ora un cappello e una sciarpa e avremo un bellissimo pupazzo di neve!

Della bici possiamo anche riciclare i pignoni come decorazioni per l’albero. O anche impilarli dal più grande al più piccolo per creare un piccolo alberello di Natale. Anche il cestino delle bici può fare un figurone se usato come porta regali sotto il nostro albero.