Come riutilizzare le bottiglie di plastica? Ti accorgi che la plastica in eccesso crea problemi con l’inquinamento? Hai deciso di riciclare in modo creativo? Oggi ti aiutiamo con qualche consiglio che ti farà anche risparmiare qualche soldo.

In spiaggia

Ti sei dimenticato di portare le borracce da casa e hai dovuto comprare l’acqua al bar? Non preoccuparti, oggi questa svista ti tornerà utile. Puoi utilizzare la bottiglietta di plastica per portare a casa il costume bagnato senza sporcare lo zaino o la borsa.Taglia il fondo della bottiglia e riempilo di acqua per il tuo amico a quattro zampe. Il fondo della bottiglia può anche essere utilizzato come posacenere per evitare di sporcare la spiaggia. O doversi sporcare le mani dopo, per raccogliere i mozziconi. Tagliando la cima della bottiglia e piantandola nella sabbia vicino all’ombrellone avrai, invece, ottenuto un cestino per la spazzatura. Evitando di doverti alzare più volte.

Quando vai via dal mare raccogli la plastica e gettala nell’apposita differenziata. Se hai seguito questi consigli ti troverai a dover buttare le cose in modo molto più comodo.

A casa

Come riutilizzare le bottiglie di plastica? Oltre che in spiaggia abbiamo tanti utilizzi per loro nella vita di tutti i giorni. Il più ovvio ma che ogni tanto ci sfugge è: riutilizzare il vuoto. Possiamo riusare la stessa bottiglia per altri travasi e riempirla del liquido che più ci serve. Fa sempre comodo avere un paio di bottiglie vuote in casa, possono sempre servirci. Tagliando la cima di una bottiglietta piccola potrai utilizzarla per conservare l’ombrello bagnato nella borsa o nello zaino.

Puoi utilizzare la cima ed il tappo come chiusura ermetica per i sacchetti di molti alimenti lasciandoli sempre freschi e della giusta consistenza. Oppure puoi utilizzare la cima anche come imbuto, in caso di emergenza. In particolare se devi travasare qualcosa che sporca molto o è molto grasso.

Tagliando la cima e dipingendo e decorando a piacere, una bottiglia di plastica può diventare un portapenne. O un portaspazzolino per il bagno. Puoi utilizzare la base anche come porta saponette. Le bottiglie di plastica ci tornano molto utili anche con le piante. Possiamo utilizzarle per far scendere il concime nei vasi, per posizionare le sementi o anche come un vaso un po’ originale.

