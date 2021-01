Maneggiare il lievito madre è una nobile arte che richiede molta manualità. È buona norma rinfrescare giornalmente il proprio lievito madre, per garantire una vita longeva all’impasto.

Capita spesso, quando si è intenti a realizzare una ricetta a base di lievito madre, di ottenere una quantità di pasta madre in esubero. Al posto di buttare questo impasto, è possibile donargli una seconda vita. Ecco come riutilizzare la pasta madre avanzata per creare dei deliziosi grissini artigianali.

Ingredienti necessari

Per realizzare dei favolosi grissini artigianali riutilizzando la pasta madre occorrono:

300 grammi di farina integrale;

150 grammi di farina 00;

300 ml di acqua;

130 grammi di pasta madre;

25 ml di olio E.V.O;

12 grammi di sale;

semola di polenta, q.b. per spolverare sui grissini;

olio di oliva, q.b. per spennellare;

erbe aromatiche, q.b..

Preparazione dei grissini

Innanzitutto occorre sciogliere la pasta madre nell’acqua, posizionandola in una apposita ciotola. Successivamente unire alla pasta madre la farina integrale e 00 ed iniziare a lavorare l’impasto. Quando si otterrà un panetto compatto, incorporare il sale e l’olio EVO. Per la buona riuscita della preparazione è necessario che l’olio venga assorbito a dovere. Per velocizzare le cose, meglio lavorare l’impasto energicamente per poi farlo riposare per 15 minuti. Trascorso questo periodo, rimpastare per un paio di minuti. A questo punto l’impasto dovrebbe presentarsi liscio e compatto.

Finita la fase preliminare di preparazione dell’impasto si deve passare immediatamente alla seconda fase, la lievitazione. Mettendo l’impasto In un recipiente oleato, depositare l’impasto che dovrà lievitare per non meno di 12 ore. In questo periodo il lievitato, dovrà triplicare in volume.

La fase finale

Una volta che l’impasto sarà lievitato a dovere, preriscaldare il forno portando la temperatura a 190°. Spolverando il piano di lavoro con la semola si potrà iniziare a lavorare l’impasto, certi che quest’ultimo non si attaccherà alla superficie di lavoro.

Munendosi di un matterello, stendere la pasta a uno spessore omogeneo di circa 2 cm. Ogni strisciolina di impasto invece, non dovrà essere superiore di 1,5 cm di larghezza.

A questo punto si possono depositare le strisce di impasto in due teglie. Assicurarsi che le teglie siano opportunamente oliate e spolverarle con la semola di polenta, il sale e le erbe aromatiche.

Prendere i grissini e allungarli, delicatamente nelle teglie ad una distanza di 2 cm l’uno dall’altro. Infornare per circa 15 minuti, prestando attenzione a girarli con frequenza, fino a che i grissini non raggiungano la doratura desiderata. Una volta trascorso questo lasso di tempo, i grissini saranno cotti a puntino.

Non serve altro che trasferirli su una teglia e portarli in tavola, ecco come riutilizzare la pasta madre avanzata per creare dei deliziosi grissini artigianali.

Buon appetito!