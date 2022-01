Come tutti ben sappiamo, il problema di riciclare gli avanzi che popolano il frigorifero o la dispensa, non si pone solo durante le Feste.

Quante volte, infatti, nonostante i buoni propositi di risparmiare, ci facciamo prendere la mano al supermercato e compriamo quantità abbondanti di vari alimenti?

Tra questi, poi, abbiamo già citato il surplus di farina e suggerito come riutilizzarla per le pulizie domestiche, una volta scaduta.

Un altro ingrediente che non manca mai nelle nostre cucine è certamente la passata di pomodoro, fresca o acquistata.

Del resto, anche il pomodoro, come la farina, è un ingrediente piuttosto versatile a livello di preparazioni ed è generalmente molto amato.

Anche in questo caso, però, capita spesso di non consumare tutta la quantità che abbiamo scongelato o contenuta nella bottiglia.

Per evitare di sprecarla, dunque, ecco come riutilizzare la passata di pomodoro aperta in frigo con il pollo, senza fare la solita pizzaiola.

Straccetti di pollo alla sorrentina

Il condimento citato è solitamente abbinato agli gnocchi di patate o comunque alla pasta, ma si rivela sorprendente anche impiegato in questa ricetta.

Venti minuti di preparazione sono sufficienti per questo gustosissimo piatto che non ci farà lamentare della cena a base di avanzi.

Le dosi per 4 persone prevedono:

400 g di petto di pollo;

100 g di mozzarella;

300 g di passata di pomodoro;

20 di Parmigiano grattugiato;

farina q.b.;

1 scalogno;

olio, sale e pepe q.b.

Come riutilizzare la passata di pomodoro aperta in frigo con il pollo, senza fare la solita pizzaiola

Cominciamo dalla preparazione del sugo, tritando lo scalogno e facendolo soffriggere per qualche minuto a fuoco basso, per evitare che bruci.

Aggiungiamo quindi la passata di pomodoro e un mestolo d’acqua, saliamo e facciamo cuocere dolcemente per circa 20 minuti.

Nel frattempo, tagliamo il petto di pollo in striscioline e pezzetti non tanto spessi, in modo da non riscontrare successive difficoltà in cottura.

Infariniamo gli straccetti ottenuti e scottiamoli in una padella antiaderente con un filo d’olio per 2-3 minuti, ricordandoci di girarli.

Una volta dorati, aggiustiamo di sale e, dopo aver aggiunto il sugo di pomodoro, facciamo bollire ancora per qualche minuto.

Non resta che unire la mozzarella precedentemente tagliata a cubetti e mescolarla al resto della pietanza: si scioglierà subito.

Trasferiamo il tutto in una pirofila e spolverizziamo con il Grana prima di infornare a 200° C in modalità grill per circa 10 minuti.

Quando la superficie risulterà gratinata e la mozzarella filante, è tempo di portare in tavola e servire ben caldo.

