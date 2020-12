Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Pandoro e panettoni sono i re indiscussi dei pranzi di Natale e di tutto il periodo delle feste. Ormai da tempo nei supermercati sono in vendita e resistere fino al 25 dicembre è davvero dura. Per quanto buono sia il pandoro a volte però può annoiare, e infatti non è raro trovarlo glassato o aggiungergli creme saporite. La ricetta che andremo a vedere ci permette di servire in maniera davvero originale e non banale il nostro pandoro. Si tratta di una preparazione velocissima e non necessita neppure della cottura! Vediamo quindi assieme come riutilizzare il pandoro avanzato in una ricetta golosa.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari sono davvero pochissimi:

metà pandoro (circa 500g);

150g di nutella;

zucchero a velo q.b..

Il pandoro può anche essere sostituito dal panettone. Al posto della nutella si possono usare la crema pasticcera o la marmellata. A piacere possono anche essere inseriti degli zuccherini. Si tratta di un dolce semplice, ma perfetto per terminare i pasti, da mangiare a merenda o da portare a casa di qualcuno.

Preparazione

Vediamo come riutilizzare il pandoro in una ricetta golosa, quella del rotolo alla nutella dal quale ricaveremo delle gustose girelle.

Iniziare tagliando delle fette a stella (cioè orizzontali e non verticali) di pandoro. Posizionarle su uno strato di carta forno in modo da creare un rettangolo. Fare molta attenzione a non lasciare spazi vuoti, anche sovrapponendo i lati fra loro. Ricoprire quindi con un altro foglio di carta da forno, e con un mattarello appiattire le nostre fette. In questo modo andremo a creare uno strato unico e compatto di pandoro. L’ultimo passaggio per ottenere un rettangolo perfetto è quello di rifinire i bordi con un coltello, eliminando gli eventuali eccessi.

Passiamo ora alla nutella. Per spalmarla senza difficoltà è utile che sia morbida, quindi è consigliabile riscaldarla a bagnomaria. Stendere quindi uno strato uniforme su tutta la superficie superiore del pandoro. Se si desidera è questo il momento di inserire gli zuccherini. A questo punto arriva il passaggio più difficile, cioè quello di arrotolare il nostro foglio di pandoro. Un trucco è quello di aiutarsi con la carta forno fino a creare una specie di caramella.

L’ultimo tocco sarà ricoprire il nostro rotolo con lo zucchero a velo, e il dolce è già pronto per essere servito! Può essere presentato intero o già diviso in piccole fette che ricorderanno le girelle.