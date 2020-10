Negli anni abbiamo assistito con estremo orgoglio patriottico all’ascesa internazionale della crema di nocciole più famosa al mondo. Pur non facendone il nome specifico, per evitare pubblicità diretta, non è difficile capire a chi ci stiamo riferendo. Il suo nome è divenuto talmente famoso da essere presente nei supermercati di tutto il mondo. Non ne vanno matti solo i bambini, ma anche gli adulti. La sua commercializzazione ha letteralmente stravolto il mercato di settore, mantenendo negli anni intatto il suo sapore. Oggi però gli Esperti della Redazione insegneranno come riutilizzare il barattolone della famosa crema di nocciole, dando spazio alla fantasia.

Vaso per le caramelle dei bambini

Rivestendo il tappo con tessuto e ornamenti, o anche semplicemente colorandolo, è possibile risparmiare sui classici contenitori in vetro per caramelle. I nostri figli apprezzeranno questa idea, sentendosi coinvolti sia nella progettazione che nella realizzazione.

Porta matite

Proviamo invece a incollare il tappo al collo del barattolo e a costruire un portapenne. I nostri bambini infatti saranno anche dolci e teneri, ma possiedono la dote innata di sparpagliare matite e pennarelli per tutta la casa. Creando uno o più contenitori a loro scelta con i barattoloni nel nostro prodotto, daranno libero sfogo alla fantasia, curando insieme l’ordine per il materiale di scuola.

Porta foto col tappo

Una delle idee assoluto più fantasiose su come riutilizzare il barattolone della famosa crema di nocciole è creare un porta foto. Parliamo ovviamente dei barattoli più grandi, con relativi tappi, che, al loro interno diventeranno degli splendidi porta foto coi ricordi di famiglia. Potremo quindi scegliere anche di colorare i tappi, abbinandoli ai motivi e alle cromature presenti nelle foto.

Porta sapone

Questa possibilità ci permette di riutilizzare non solo il barattolo, ma anche il dosatore a pressione dei classici porta sapone o degli attuali igienizzanti anti-pandemia. Colorando infatti il vetro, magari con fantasie marine, riusciremo a ottenere dei meravigliosi e originali porta sapone per i nostri bagni. Senza contare che il vetro è sicuramente più igienico della plastica.

