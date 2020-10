Cerchiamo sempre il modo per risparmiare e divertirci facendolo. E questo è proprio uno di questi modi. Ebbene ecco come riutilizzare i pezzi di saponette per farne del sapone liquido.

Non buttare ma riutilizzare

Se possibile è sempre meglio non buttare, ma riutilizzare. E’ il caso dei pezzetti di sapone che a volte, senza pensarci, buttiamo via. A meno che non compriamo sempre la stessa saponetta, potremmo avere a questo punto tutta una serie di tocchetti di sapone dalle fragranze più varie. Ecco allora come fare, per trasformare questo materiale, in un profumato sapone liquido. Non è difficile, anzi è un procedimento che tutti possono fare, basta eseguire i seguenti passaggi.

Preparare un sapone liquido, i preliminari

Per questa preparazione abbiamo bisogno di un contenitore, un limone, della glicerina e i pezzetti di sapone.

Pensiamo che i pezzetti avanzati di sapone siano già raccolti da parte in qualche contenitore. Ora uno per uno, possiamo tagliarli a pezzettini. Magari facendoci aiutare eventualmente da una grattugia, se l’operazione di taglio ci risultasse scomoda.

A questo punto serve un contenitore vuoto, proprio uno di quelli che contengono il sapone liquido o alcune creme. Per intenderci quelli col beccuccio che, premendo, permette la fuoriuscita del contenuto nel flacone.

Come riutilizzare i pezzi di saponette per farne del sapone liquido

Si versa qualche goccia di limone nel contenitore e un tappo di bottiglia di glicerina che avrai acquistata in precedenza. Sempre che non si abbia già in casa.

Si mettono nel contenitore i pezzetti di sapone e lo si finisce di riempire con acqua calda in una giusta proporzione, se si cerca un sapone cremoso e non liquido.

Poi si tiene il tutto per qualche giorno, agitando il contenitore di tanto in tanto. In questo modo i resti delle saponette possono sciogliersi meglio.

Ecco fatto. Non ci resta che usarlo.