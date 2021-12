Capita talvolta che dopo il pranzo di Natale avanzino delle fette di panettone. Se da un lato è vero che si possono pur sempre mangiare, dall’altro ci si potrebbe annoiare di farlo per molti giorni. Conservandolo troppo a lungo, inoltre, si rischia che perda il suo sapore.



Una soluzione potrebbe essere usarle per preparare un dolce assieme a pochi altri ingredienti, tutti facilmente reperibili.



Vedremo come riutilizzare gli avanzi del panettone di Natale per una ricetta anti spreco con le mele.

Si tratta di un budino con mele e panettone, semplice da preparare e assolutamente delizioso.

Ingredienti per 4 persone

350 g di panettone;

2 mele renette;

60 g di zucchero semolato + 3 cucchiai di zucchero di canna;

2 uova;

cannella in polvere q.b.;

burro per imburrare q.b.;

2 cucchiai di succo di limone;

170 ml di panna fresca per dolci.

Come riutilizzare gli avanzi del panettone di Natale per una ricetta anti spreco con le mele

Lavare e sbucciare le mele, per poi privarle del torsolo e tagliarle in tocchetti. Mescolarle con metà dello zucchero semolato, cannella e succo di limone. Far macerare per mezz’ora questo composto.

Prendere una ciotola e sbattere al suo interno le uova e il restante zucchero semolato. Aggiungere la panna e sbattere gli ingredienti per altri due minuti.

In seguito, tagliare il panettone in fette dallo spessore di due centimetri cadauna. Ritagliarlo ulteriormente per dargli la forma dello stampo che si userà in seguito.

Imburrare lo stampo, per poi disporre sul fondo una fetta di panettone assieme a qualche tocchetto di mela. Coprirla con altro panettone, disporre altra mela e chiudere con un’altra fetta di panettone.

Versare il composto di uova preparato inizialmente al di sopra dell’ultimo strato di panettone. Farlo ben aderire usando il dorso di un cucchiaio. Lasciar riposare il budino di mela e panettone per circa mezz’ora. Intanto, preriscaldare il forno a 180 gradi.

Spolverizzare il budino con delle cucchiaiate di zucchero di canna. Farlo cuocere in forno statico per circa mezz’ora. Dopo venticinque minuti, azionare il grill, così da consentire che la parte superiore del budino si caramelli.

Infine, sfornarlo e lasciare che si raffreddi per poi servirlo ancora tiepido.

Approfondimento

