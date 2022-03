Le candele profumate sono uno dei prodotti più utilizzati in casa per combattere le puzze di ogni genere.

In più, creano un’atmosfera calda e avvolgente e il loro profumo ha spesso degli scopi benefici, come infondere relax.

Da qualche anno, però, si è diffusa la moda delle candele profumate in giare. Oltre ai tradizionali vasetti troviamo dei barattoli in vetro trasparente panciuti e dotati di un coperchio.

Proprio per la loro forma sono considerate un piccolo tesoro del riciclo creativo, da trasformare in oggetti d’arredo o contenitori comodissimi e pratici.

Una giara come nuova

Innanzitutto, prima di riutilizzare la giara dobbiamo pulirla accuratamente.

Per togliere ogni residuo di candela dovremmo mettere il contenitore in freezer per almeno 30 minuti/un’ora.

Poi, la cera si staccherà da sola o esercitando una leggera pressione sui bordi con un coltello.

Per togliere un eventuale annerimento, potremmo utilizzare del comunissimo solvente per smalto e un batuffolo di cotone.

Invece, per eliminare qualsiasi etichetta esterna, dovremmo lasciare il contenitore in ammollo per un’ora in acqua bollente e detersivo per piatti.

Dopo, dovremmo strofinare con una spugnetta non abrasiva e ne potremmo approfittare per lavare anche l’interno.

Infine, asciughiamo e lasciamo il barattolo aperto e all’aria per una notte intera, per essere sicuri di far fuoriuscire qualsiasi odore.

Come riutilizzare creativamente le giare in vetro delle candele finite per arredare casa e giardino con oggetti di design e utilissimi

Per abbellire alcuni punti della casa le giare possono tornarci davvero utili.

Per esempio, potremmo riempirle con strati si sabbia colorata e conchiglie oppure metterci dentro del pot-pourri.

La giara, senza coperchio, potrebbe diventare un piccolo vasetto portafiori, utilizzabile anche come centrotavola.

Basta mettere un tulipano, una rosa, un ranuncolo con semplice acqua oppure arricchirla con un colorante specifico.

Ancora, potremmo trasformarla in un terrarium chiuso, ossia una composizione di piante che ricrea un minuscolo ecosistema da accudire.

Sempre con le giare potremmo creare delle lanterne per il nostro giardino, balcone o terrazza. Basta mettere all’interno delle lucine LED con la batteria, chiudere il coperchio e il gioco è fatto.

Poi, usando dello spago, potremmo anche appenderle per creare un privatissimo cielo stellato.

Praticità

Allora, ecco come riutilizzare creativamente le giare in vetro delle nostre ex candele profumate.

Le idee, però, non finiscono qui e infatti queste possono diventare anche degli utilissimi oggetti che semplificano la vita quotidiana.

Per esempio, sfruttando il coperchio solitamente rivestito con un anello in plastica che lo rende ermetico, possiamo creare dei porta tutto per la cucina.

Al loro interno possiamo mettere:

zucchero e sale;

caffè;

spezie;

tisane e tè sfusi oppure in bustine nel caso di barattoli più ampi;

farine;

biscotti;

frutta secca.

Per distinguere ulteriormente il contenuto, in pieno stile industrial, potremmo usare la pittura effetto lavagna e creare un’etichetta su cui scrivere con un gessetto.

Infine, potremmo sfruttarle anche in bagno per custodire dischetti struccanti, cotton fioc, nécessaire per la manicure, elastici e scrunchies, creando degli angoli finemente arredati e riparando i prodotti dalla polvere.

Approfondimento

Come riciclare vecchie tazze, tazzine da caffè e piattini, anche rotti e spaiati, creando 4 utilissimi oggetti d’effetto per la casa