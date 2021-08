La stagione estiva è caratterizzata in cucina da piatti freddi e veloci. Uno di questi è sicuramente la deliziosa e buonissima pasta fredda che con i segreti della nonna sarà facile riuscire a preparare senza intoppi.

Un classico primo piatto da portare in tavola in casa o per una scampagnata, in quanto si può preparare davvero in poco tempo. Durante una gita si potrà portare la pasta fredda in un contenitore abbastanza comune in cucina ed è un’idea molto creativa da provare subito per sbalordire tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il piatto più veloce dell’estate

Sono molte le ricette da sperimentare con la pasta fredda e molti sono i segreti per renderla perfetta e molto gustosa. Ogni ingrediente dovrà essere fresco e saporito, così la pietanza avrà un profumo ed un gusto superiore alle aspettative.

Si possono adottare soluzioni in cui si potrà dire addio allo spreco con una ricetta svuota frigo e che un po’ tutti amiamo, perchè ci permettono di utilizzare tutti gli elementi che abbiamo in casa, senza spendere un euro.

Oppure andare sui classici intramontabili come pomodoro, tonno, pesto. O ancora, alla mediterranea, con pomodori datterini gialli e rossi, mozzarelline, olive e basilico. O ancora verdure grigliate oppure gamberetti e rucola.

Come riuscire a preparare una deliziosa pasta fredda con i segreti della nonna

Preparare la pasta fredda è davvero facile, uno dei segreti è renderla saporita e soprattutto non attaccata. La pasta da utilizzare è il formato corto, come penne, fusilli, farfalle e così via. Si potrà preparare il condimento qualche minuto prima per farlo insaporire per bene e nel frattempo cuocere la pasta ben al dente.

Quando la pasta sarà pronta per non farla attaccare, una volta scolata, si potrà mescolare con un filo d’olio extravergine d’oliva e nel caso erbe aromatiche.

Il condimento scelto dovrà aver riposato almeno un 15 minuti in frigorifero per potersi insaporire per bene. Non appena la pasta sarà ben fredda, si potrà condire con il condimento lasciato ad insaporirsi in frigorifero.

Approfondimento

È questa la gustosa ricetta estiva facile e veloce perfetta per rimanere in forma