Il costo dei cellulari della Apple è salito alle stelle negli ultimi anni. Per questo per ogni possessore di un iPhone il rischio di furto o perdita del dispositivo è un rischio importante.

Esiste però un’applicazione preimpostata sull’iPhone, chiamata “Dov’è” che permette di rintracciare il telefono in maniera semplice. In questo articolo analizzeremo come utilizzarla e, quindi, come ritrovare un IPhone perso o rubato spiegato passo per passo in maniera semplice.

Quali sono le funzioni dell’applicazione “Dov’è”

Prima di iniziare a spiegare quali sono le funzionalità del servizio “Dov’è” è importante sottolineare un concetto. L’iPhone ha un sistema operativo, chiamato iOS molto differente da quello Android.

Per questo quel che è scritto in questo articolo non è valido per ogni cellulare che non sia prodotto dalla Apple. Secondariamente è importante sottolineare che tramite l’applicazione “Dov’è” è possibile ritrovare non solamente il proprio telefono, ma anche tutti gli altri dispositivi della mela.

Per cui, chiunque possieda anche un Mac oppure un’iPad, è quindi parimenti importante saper utilizzare quest’applicazione.

Infine, per utilizzare tale applicazione è necessario avere sotto mano un altro dispositivo Apple, sia esso un cellulare, un telefono o un tablet.

Come ritrovare un iPhone perso o rubato spiegato passo per passo in maniera semplice

Il primo fattore da sottolineare è che ogni dispositivo registrato sotto il nome dello stesso utente è già presente nell’applicazione. Nel caso si sia perso il proprio dispositivo, oppure lo stesso sia stato rubato, potete entrare sull’applicazione presente sul cellulare.

Nel caso non la si trovasse subito è possibile scrivere “Dov’è” nella barra di ricerca presente scorrendo il dito verso destra nella schermata principale. Nell’applicazione è presente una mappa e un elenco di dispositivi. Cliccando sul dispositivo sarà possibile far squillare il proprio telefono e segnare sulla mappa la strada verso lo stesso.

In quest’articolo abbiamo visto, dunque, come ritrovare un iPhone perso o rubato: spiegato passo per passo in maniera semplice.