Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per un’alimentazione sana ed equilibrata, ecco come ritrovare la salute ed il benessere con queste 5 spezie. E questo perché, al netto di eventuali intolleranze, ci sono tante sostanze aromatiche che sono di origine vegetale e che, come rimedio naturale, sono un vero e proprio toccasana per l’organismo. Dal peperoncino alla noce moscata, e passando per la curcuma, per lo zenzero e per la cannella.

Ecco come ritrovare la salute ed il benessere con queste 5 spezie, dal peperoncino alla cannella

Peperoncino: famoso per le sue proprietà naturali afrodisiache, il peperoncino è ricco di vitamine e di sali minerali. E soprattutto è in grado di migliorare, sempre con un’azione naturale, la circolazione sanguigna. In pratica, aggiunto nella dieta, il peperoncino tra le spezie è un valido alleato per la salute del proprio sistema cardiovascolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Noce moscata: si tratta di un rimedio naturale di vecchia data per la medicina popolare. In quanto un pizzico di noce moscata nelle pietanze non solo stimola la digestione ma ha pure proprietà naturali antisettiche e carminative. Ovverosia tali da agevolare l’espulsione dei gas intestinali.

Curcuma: si tratta di una spezia che è nota per essere un antidolorifico naturale ed anche un rimedio naturale per la salute del fegato. Così come la curcuma è una delle spezie più utilizzate nella preparazione di tisane ad azione naturale curativa e disintossicante.

Zenzero: si tratta di una spezia ottima come rimedio naturale. Per alleviare in particolare i sintomi dei malanni di stagione, dal raffreddore alla tosse, e passando per il mal di gola. Non a caso, in autunno e soprattutto in inverno, la tisana allo zenzero con il miele, o con aggiunta di limone, è un ottimo rimedio naturale.

Cannella: la cannella è una spezia versatile. Nota come ingrediente per la preparazione dei dolci, in realtà la cannella è pure un rimedio naturale antibatterico ed è indicata per le diete che richiedono l’assunzione di ferro, calcio e potassio.