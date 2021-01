Il 2020, lo sappiamo bene, è stato un anno difficile per tutti. La pandemia di Covid-19 ci ha costretti a chiuderci in casa, a ridurre i contatti sociali. Abbiamo iniziato ad avere paura che anche le persone che amiamo possano essere infette. Ci ha costretti a correre al supermercato a comprare beni di prima necessità prima che gli scaffali si svuotassero. Quella che sembrava una storia adatta ormai solo ai libri (pensiamo alla “peste di Milano” dei Promessi Sposi?) si è trasformata in una tremenda realtà.

Anche i numeri certificano una situazione tutt’altro che rosea. Gli studiosi hanno lanciato l’allarme, indicando un forte aumento di patologie quali ansia, depressione e disturbi del sonno. Gli italiani sono sempre più soli e tristi, e consumano quantità sempre maggiori di psicofarmaci.

Il timore di molti di noi è quella di non riuscire a scrollarci di dosso questo malessere, anche dopo la fine della pandemia. E allora, come ritrovare il benessere nel 2021? Un grande regista lo svela.

Come ritrovare l’equilibrio?

Si tratta del leggendario David Lynch, autore di capolavori quali Velluto Blu e Twin Peaks. Lynch pratica da oltre 30 anni la Meditazione Trascendentale, un esercizio di rilassamento creato dall’indiano Maharishi Mahesh Yogi, ispirata allo spiritualismo indiano. Lynch non perde mai occasione per consigliarla a tutti, in quanto ritiene che iniziare a praticarla possa cambiare la vita.

Si tratta di una pratica semplice: due volte al giorno, per 20 minuti, ci si deve sedere in un luogo silenzioso. Poi si chiudono gli occhi, e si pronuncia una formula detta “mantra” (ad esempio, il celebre suono “ohm”). Con un po’ di pratica si riuscirà ad ottenere una rinnovata chiarezza mentale, che stimolerà felicità, autostima, ed anche creatività. Questa pratica generalmente viene insegnata da un professionista della meditazione, che oltre ad impartire lezioni fornisce anche un mantra unico per ciascuno studente.

Le ragioni del successo

La Meditazione Trascendentale (come altri metodi simili) ha parecchi studi scientifici che ne supportano l’efficacia, e vi sono molte società non-profit che tentano di promuoverla. Tra queste organizzazioni, troviamo anche la David Lynch Foundation, creata proprio dal bravissimo regista.

Non è certo una pratica nuova tra le star: ci sono anche svariati attori che la consigliano, tra cui Jerry Seinfield e Clint Eastwood. Ma a rendere celebre questa meditazione sono stati soprattutto i Beatles, che nel 1968 hanno speso parecchie settimane in India in compagnia di Maharishi. Qui, oltre a meditare, composero canzoni con sonorità di chiara ispirazione orientale. Insomma, stiamo parlando di una meditazione da star.

Ecco quindi come ritrovare il benessere nel 2021. È il grande regista David Lynch a svelarlo: il trucco è la Meditazione Trascendentale.