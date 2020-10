Come ristrutturare casa dopo le ultime novità del Superbonus 110%. Ecco tutto ciò che devi sapere

Il team di ProiezionidiBorsa come di consueto si occupa anche di risparmio e di agevolazioni per le famiglie. In questo articolo ci soffermiamo sulle ultime novità relative al Superbonus 110%. Sono giorni ormai che si vocifera sullo slittamento del termine ultimo dell’agevolazione mentre si aggiungono nuovi tasselli per completarne il quadro normativo.

Prima di capire cosa è cambiato, ricordiamo che il Superbonus 110% corrisponde ad una misura introdotta dal Decreto Rilancio. Quest’ultimo eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tali spese sono relative a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Come ristrutturare casa dopo le ultime novità del Superbonus 110%. Il quadro normativo

Lunedì 5 ottobre, il Superbonus 110% è stato completato in tutte le sue sfaccettature. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti del MiSE. Questi due nuovi tasselli hanno definito i requisiti tecnici che gli interventi di ristrutturazione devono garantire. Inoltre, si occupano delle modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi.

Con questi ulteriori chiarimenti, sarà possibile avviare lo studio di fattibilità dei lavori il lista per accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110%.

Cosa comportano queste novità?

In buona sostanza, a partire da ieri, la norma che disciplina i requisiti tecnici, chiamata anche Decreto Prezzi, definisce punto per punto gli obblighi che gli interventi devono seguire per usufruire delle agevolazioni. Inoltre, si definiscono anche i massimali di costo specifici per la singola tipologia d’intervento e le procedure e le modalità di esecuzione di controlli. Il tutto per accertare il rispetto dei requisiti per accedere al beneficio.

Novità assoluta che entra in scena ora è il Decreto dell’Asseverazione. Si tratta della modalità di trasmissione dei requisiti e può riguardare interventi già conclusi oppure un prospetto dell’andamento dei lavori nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati in precedenza. Per gli interventi che possono essere agevolati con il Superbonus 110%, dopo aver redatto l’asseverazione, sarà possibile inviare la documentazione direttamente online all’Enea.

