In questa sede la redazione di ProiezionidiBorsa illustrerà come risparmiare tanti euro sulla spesa. E cosa comprare al supermercato e al mercato o al negozio sotto casa. Manco a dirlo, il segreto passa per una buona organizzazione. Scopriamo di più.

Programmare la spesa

Il primo step è quello di programmare la spesa. Permette infatti di avere chiaro in mente cosa ci serve ed evitare di spendere in compere superflue.

Bene dunque stilare una lista dell’occorrente, magari integrandola ogni volta che ci si accorge che manca qualcosa in frigo, in credenza o in dispensa. Potremo utilizzare anche delle App per cellulare che ci aiuteranno ad essere più organizzati e precisi.

Il secondo passo verso una programmazione quasi “scientifica” della spesa è la lettura di eventuali volantini. Si tratta di capire quali sconti vengono applicati dai vari supermercati più o meno prossimi a casa nostra. Questo passaggio potremo farlo anche visionando in rete i relativi depliant.

Ancora, non dimentichiamo il ricorso ai coupon che ci consentirà un ulteriore risparmio su determinati prodotti. Nell’articolo di cui qui il link illustriamo come sfruttare i coupon e fare la spesa con pochissimi euro, risparmiando anche il 65%.

Ma dove fare la spesa di preciso?

Un altro segreto per tagliare sulla spesa passa per la scelta del punto vendita “migliore”. Ossia meglio il supermercato o il mercato o il negozietto alimentare sotto casa? Si tratta di saper scegliere il giusto compromesso tra prezzi e qualità.

In linea di massima possiamo dire che il supermercato offre comodità e varietà di scelta coniugata alla possibilità di usufruire di promozioni.

Il mercato invece offre la possibilità di accedere a prodotti freschi. Si pensi al caso della frutta e verdura di stagione, a km 0 perché magari coltivata dal contadino locale.

Oppure potremmo scegliere il negozietto sotto casa, tipo il salumiere, la gastronomia, il pescivendolo, etc. In questi casi conta molto il rapporto di fiducia che si instaura con il titolare del punto vendita. Dove in genere si trovano prodotti di nicchia ed eccellenza, oltre che locali.

Importante è anche la scelta del momento giusto per andare a fare la spesa. Ritagliamoci del tempo, per evitare acquisti dettati dalla fretta o dall’impulso del momento.

Quindi meglio evitare le fasce orarie o i giorni di punta, tipo il dopolavoro o il venerdì pomeriggio o nei prefestivi in generale. L’ideale sarebbe prediligere i giorni infrasettimanali, magari di buon mattino o subito dopo pranzo.

Come comportarsi durante la spesa

Per risparmiare centinaia di euro sulla spesa è imprescindibile attenersi alla lista della spesa fatta. Ancora, diamo maggiore spazio ai prodotti in promozione, ma se ci necessitano realmente e compatibilmente alla data di scadenza.

Scegliamo preferibilmente prodotti senza confezione che costano meno ed hanno un impatto più ecologico.

Nella scelta, osserviamo bene l’intero scaffale, dall’alto al basso. Soffermiamoci a leggere le etichette per capire ingredienti, materie e provenienza; non scegliamo ad occhi chiusi e/o solo in base alla marca.

Attenzione sempre ai prezzi per unità di peso. Sono quelli che ci permettono di fare paragoni tra prodotti simili ma venduti in formati diversi. Oppure tra quelli del nostro punto vendita e quelli della concorrenza.

Infine non buttiamo subito via gli scontrini del supermercato. Potrebbero contenere sconti, promozioni e coupon vari magari da riutilizzare nella prossima spesa.

Non solo: ma rileggere con calma lo scontrino ci aiuterà a fare confronti e deduzioni a mente fredda. Avremo così la possibilità di aggiustare il tiro per una prossima spesa e con un maggior vantaggio qualità-prezzo.

Ecco dunque illustrato come risparmiare tanti euro sulla spesa e cosa comprare al supermercato e al mercato o al negozio sotto casa.