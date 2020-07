Un focus per capire come risparmiare sulle tariffe di gas e luce grazie all’Unione Consumatori. Tra aumenti incontrollati degli oneri di sistema e bollette sempre più incomprensibili, a cui abbiamo dedicato uno specifico approfondimento, scegliere un gestore può rivelarsi davvero difficile. Per questo, la sfida raccolta da un’associazione consumatori ha attirato la nostra attenzione. Ed è con l’intento di dare più amplia diffusione all’iniziativa, che riporteremo i dettagli di questa nuova forma di acquisto. In buona sostanza anticipiamo, sin da ora, che si tratta di un gruppo di acquisto dove però gli acquirenti non sono lasciati a loro stessi. Il supporter, in questo caso, è infatti rappresentato da un’associazione di consumatori che è entrata in gioco, già dalle prime fasi di trattativa. Vediamo quindi di capire, più da vicino, come risparmiare sulle tariffe di gas e luce grazie all’Unione Consumatori.

Il gruppo di acquisto

A mettere in piedi l’iniziativa è stata l’UNC, un acronimo che sta per Unione Nazionale Consumatori. Il gruppo di acquisto che ne è disceso si chiama “SicurInsieme” e l’adesione è ancora consentita fino al 31 Luglio 2020. Un’adesione che, a quanto rende noto la stessa Unione consumatori, è a titolo gratuito. Tra le opzioni possibili, ci sono sia i contratti ad uso domestico che business. Il fornitore risultato vincitore, a seguito di apposito bando di selezione, si chiama Illumia. L’offerta proposta, a quanto si legge nella pagina web di UNC, è infatti risultata la migliore in termini economici e di standards qualitativi.

Utenze domestiche

Le tariffe, oltre ad essere più vantaggiose, resteranno anche bloccate per un anno. Ciò significa niente aumenti inaspettati nel corso dei 12 mesi, e nemmeno alla scadenza del contratto. La tariffa per utenze domestiche sarà di 0,030 euro/kWh (3 centesimi di euro a kilowattura) per l’elettricità e valida in ogni fascia oraria. Mentre la tariffa per il gas sarà di 0,15 euro/Smc (15 centesimi di euro a standard metro cubo).

Utenze business

Spostando il focus sulle PMI, per l’elettricità la tariffa sarà di 0,045 euro/kWh (4,5 centesimi di euro a kilowattura) sempre con validità indifferenziata per qualsiasi fascia oraria. Mentre la tariffa per il gas sarà di 0,22 euro/Smc (22 centesimi di euro a standard metro cubo). Con la sottoscrizione dell’offerta, si diventa soci UNC con in più la garanzia di adeguata assistenza in caso di problemi, disservizi, o necessità di chiarimenti.

Vantaggi aggiuntivi

Per di più, la fornitura di luce e gas è garantita 100% green. Ciò significa che l’energia elettrica deriva esclusivamente da fonti rinnovabili. Mentre per ciò che concerne il gas, i sistemi utilizzati sono a compensazione delle emissioni di CO2. Pertanto chi fosse intenzionato a saperne di più, può consultare direttamente la pagina dedicata dell’Unione consumatori ed eventualmente preiscriversi al gruppo di acquisto. Ma attenzione la raccolta delle adesioni scade il 31 luglio 2020.