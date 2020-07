Gli esperti della nostra redazione ti daranno suggerimenti su come risparmiare sulle bollette della luce con le fasce orarie più convenienti. Ciò perché con alcuni semplici accorgimenti si possono tagliare in misura consistente i costi che pesano sul bilancio familiare. Non dovete difatti pensare alla singola bolletta che con cadenza bimestrale vi giunge, quanto piuttosto all’accumulo delle stesse negli anni. Esistono diverse possibilità per abbattere i costi delle utenze domestiche, ma non tutti i consumatori le conoscono.

Il nostro team di esperti vi suggerisce inoltre“Come ottenere sconti sulle bollette di luce e gas” per ridurre i costi delle utenze domestiche. Al di là degli sconti che i diversi gestori offrono esistono anche strategie a cui ricorrere per abbassare l’importo della fornitura di energia elettrica. Vediamo pertanto quali abitudini conviene acquisire per assicurasi margini di risparmio. Vi diremo in due minuti come risparmiare sulle bollette della luce con le fasce orarie più convenienti. Ciò perché utilizzare gli elettrodomestici di uso quotidiane in specifiche fasce di consumo consente di ridurre i costi della luce.

Come risparmiare sulle bollette della luce con le fasce orarie più convenienti

Spende più di tutti il consumatore che attinge l’energia elettrica per i consueti usi quotidiani durante la fascia 1. La F1 è la fascia oraria più costosa perché si estende dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 19,00. Ciò perché il consumo di energia avviene in coincidenza con la maggiore richiesta di fornitura da parte di negozi e imprese. Quando si verifica un incremento nella domanda aumenta in parallelo il costo dell’energia elettrica che l’ARERA stabilisce con cadenza trimestrale.

La fascia 2 invece copre l’intera settimana dal lunedì al venerdì e va dalle 7,00 alle 8,00 e dalle ore 19,00 alle 23,00. Durante la fascia 2 il costo della fornitura cala. Pertanto il consumatore oculato dovrebbe utilizzare lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie quasi esclusivamente di sera per abbassare l’importo della bolletta.

I margini di risparmio aumentano ulteriormente nella misura in cui si utilizza l’energia elettrica durante il fine settimana. Entriamo così nella fascia 3 che comprende la domenica e i giorni festivi per la durata dell’intera giornata. Nella fascia 3 rientrano le ore notturne dalle 23,00 alle 7,00 dei giorni della settimana che vanno dal lunedì al sabato.