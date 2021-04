Specie in questo periodo l’economia del Paese e quella domestica continuano a vacillare. Le restrizioni causate dal Covid-19 hanno causato gravi danni agli imprenditori, ai ristoratori e agli impiegati, per citarne alcuni. C’è chi non arriva a fine mese, chi aspetta lo stipendio, chi è in cassa integrazione.

Al centro dei pensieri di ognuno c’è la parola risparmio. Come fare per risparmiare sulla spesa, sugli acquisti, sulle bollette di luce e gas, come abbiamo fatto noi di ProiezionidiBorsa con un articolo precedente.

In questo articolo tratteremo come risparmiare sulla spesa settimanale con questi semplici trucchetti spendendo pochi euro e mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata.

Questi semplici trucchetti sono la chiave per una spesa intelligente

Prima cosa da fare è stilare una lista con i prodotti che servono durante tutta la settimana creando una sorta di menù giornalieri. Controllare anche di non replicare la scelta dei prodotti che si hanno già in casa, a meno che non siano scaduti o siano “andati a male”.

Definire il budget settimanale è essenziale per evitare di comprare prodotti superflui e non dispensabili per quella determinata settimana.

Sarebbe opportuno confrontare i vari volantini con le offerte proposte così da andare a colpo sicuro su un supermercato piuttosto che in un altro. Al riguardo, i discount sarebbero l’opzione migliore da scegliere poiché i prodotti costano meno ma avendo sempre una buona qualità.

Se per esempio si compra la carne a quantità, la cosa giusta da fare è congelarla e mettere a sbrinare solo la quantità che serve. Quindi il freezer ci aiuta a conservare il più possibile per risparmiare in futuro.

Si consiglia di acquistare la frutta e la verdura nei mercati dove costano di meno, anche se nei supermercati e nei discount possono esserci offerte vantaggiose. Occhio pure alle offerte non solo dei volantini ma dentro ai supermercati stessi. È necessario confrontare il prezzo di un singolo prodotto e calcolare se sia effettivamente vantaggioso prendere le offerte del 2×1 e simili.

A volte decidere di prendere una busta grande a livello di kilogrammi o di litri di qualsiasi prodotto è una scelta vantaggiosa. Questo solo se facendo il calcolo tra grammi e prezzo conviene acquistarla.

I prodotti essenziali che non devono mancare

I prodotti che non devono mancare mai a casa nostra sono le materie prime necessarie come:

uova e latte;

pasta, pane e farina;

frutta e verdura;

legumi;

carne;

pesce;

formaggi e salumi;

salsa di pomodoro e condimenti;

caffè e spezie aromatiche;

sale e zucchero;

aglio e cipolla.

