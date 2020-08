Quest’oggi, la redazione di ProiezionidiBorsa vi mostrerà come risparmiare sulla spesa scolastica fino al 40%, tenendo conto di alcuni semplici trucchi.

In un clima d’incertezza tra timore di nuovi contagi da Covid-19 e regole severe di distanziamento sociale, l’anno scolastico 2020/2021 è ormai alle porte. La data d’inizio delle lezioni vere e proprie è stabilita per il 14 settembre. Da domani, invece, sarà possibile sostenere le prove di recupero per gli studenti risultati carenti a fine anno. In questi giorni, al via ad acquisti di zaini, diari e di tutto l’occorrente per cominciare al meglio questo nuovo ciclo di studi.

Quanto spendono le famiglie?

Secondo gli ultimi dati raccolti dal Codacons, per libri e corredo scolastico ogni famiglia spenderà fino a 1.130 euro a studente. Cifre che cozzano con il periodo storico di forte crisi economica che stiamo attraversando. Tuttavia, secondo l’associazione dei consumatori, i prezzi si prospettano tendenzialmente stabili rispetto al 2019. A fare la differenza e che, quindi, incrementano la quota “spese scolastiche” è la scelta dei prodotti. Nel dettaglio, l’analisi del Codacons, realizzata a campione sulle tariffe praticate da grande distribuzione, negozi e piattaforme di e-commerce, i listini di diari, astucci, zaini e materiale scolastico appaiano in linea con il 2019, mentre i rincari vengono registrati solo per i prodotti di fascia alta, ossia per il corredo “griffato”. Il Codacons, infine, ha redatto alcuni consigli utili per cercare di capire come ridurre le spese scolastiche.

Ecco come risparmiare con cinque semplici regole

Non inseguite le mode ed il marketing pubblicitario.

Acquistate i prodotti di identica qualità ma a minor prezzo, spendendo il 40% in meno.

Rinviate l’acquisto delle scorte di quaderni e penne

Generalmente, in questo modo si tende ad acquistare tutto e subito, spendendo anche molto in più delle reali necessità.

Attendete le disposizioni dei professori per gli strumenti più tecnici.

Anche in questo caso, comprando in anticipo strumenti specifici, come dizionari o compassi, si può facilmente cadere nell’errore di acquistare oggetti inutili o poco idonei.

Valutate le offerte promozionali e i kit a prezzo fisso, prestando attenzione a costi e qualità del prodotto.

Recati nei supermercati, si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria.

Andate con la lista dettagliata della spesa e obbligatevi a rispettarla. In questo periodo alcune catene di supermercati vendono i prodotti scolastici addirittura a prezzi stracciati: sono i cosiddetti prodotti “civetta”.

