Gli Esperti di ProeizionidiBorsa vi spiegheranno come risparmiare sulla spesa e arrivare a fine mese con 1000 euro. Nell’articolo “Come ottenere uno sconto ISEE fino a 184 euro sulle bollette di luce e gas” troverete consigli su come tagliare le spese domestiche. Sembra difficile gestire una somma di denaro modesta, ma moltissimi italiani spesso hanno a disposizione anche meno di 1000 euro al mese.

Chi può contare su entrate più alte ritiene impossibile provvedere alle necessità quotidiane di una famiglia con così pochi soldi. In realtà, esistono modi, accorgimenti e strategie per riuscire a vivere dignitosamente anche con uno stipendio basso. Il primo consiglio che diamo ai contribuenti monoreddito consiste nel suddividere il mese in 4 settimane. Così facendo è possibile destinare a ciascuna settimana un tetto massimo di spese che dovete cercare di non superare. Già rispettando questa semplice suddivisione potremmo darvi strumenti e consigli su come risparmiare sulla spesa e arrivare a fine mese con 1000 euro al mese. Occorre considerare che le spese che effettuate ogni giorno riguardano per lo più i prodotti alimentari che mettete a tavola e in frigorifero.

Come risparmiare sulla spesa e arrivare a fine mese con 1000 euro

Se non avete le spese di affitto siete in vantaggio perché potrete distribuire il denaro a disposizione sulle voci di spesa rimanenti. Per spendere meno al supermercato dovreste evitare scrupolosamente l’acquisto di prodotti che vedete in tv durante la pausa pubblicitaria. Comprare la pasta, il tonno, gli assorbenti igienici, i biscotti, i detersivi ecc che passano la sera sui canali televisivi significa già spendere di più. Il conto alla cassa aumenta in ragione del costo della pubblicità che grava sul prodotto che vediamo negli stacchi pubblicitari.

Privilegiate l’acquisto di ciò che si produce nelle vostre zone, a partire da frutta, ortaggi, pane, pesce e prodotti caseari. Nella grande distribuzione il prezzo dei prodotti lievita anche in ragione dei costi del trasposto sul gomma. Pertanto se volete dare un primo e decisivo taglio alla spesa alimentare cominciate a guardare gli scaffali che si trovano in basso o in alto. Ciò perché dalle indagini di marketing sappiamo che i supermercati collocano i prodotti pubblicizzati sugli scaffali che si trovano all’altezza degli occhi del consumatore. Se dunque dovete fare i conti con entrate di circa 100 euro al mese dovrete diventare consumatori più consapevoli. Ciò che mangiamo e beviamo potrebbe incidere in modo meno pesante sul bilancio mensile se solo ponessimo più attenzione ai prodotti che paghiamo in cassa. Pertanto prestate attenzione anche a ciò che non vedete in tv o su internet e leggete con attenzione gli ingredienti presenti in cibi e bevande.