Ci sono tante spese che ci possono portare ad erodere il nostro risparmio. È importante tenerle sotto controllo, mettendo in piedi metodi efficaci. E tra tutte queste spese, quella che pesa di più si fa al supermercato. Per chi ha una famiglia numerosa poi il problema si sente ancora di più.

Dunque oggi vedremo come far fronte a questo inconveniente, in una maniera efficacissima. Vedremo come risparmiare sulla spesa con un infallibile metodo ispirato ai grandi manager.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Il sistema

Prima di capire come implementare questo metodo, vediamo le solide basi su cui poggia. Ciò su cui ci concentreremo è la gestione del magazzino delle imprese. Le grandi aziende, tutte le volte che devono acquistare materie prime, ne comprano il minimo indispensabile. Lo fanno perché è inutile spendere tanti soldi per poi lasciare tutto in magazzino per mesi interi, in attesa che venga utilizzato per la produzione.

Di qui l’idea: tenere i magazzini semivuoti, comprando solo quello che serve per la produzione immediata. Così non si impegna troppo denaro in un colpo solo, e si hanno più disponibilità liquide. Questo concetto è parte di un sistema molto complesso di riduzione degli sprechi, introdotto prima dai manager di Toyota e che ha ispirato tutte le grandi aziende.

L’economia domestica

Ora, capiamo come funziona questo metodo in casa. Spesso quando andiamo al supermercato compriamo quantità esagerate di alcuni prodotti. Soprattutto se sono a lunga conservazione, ne compriamo molti perché tanto poi li consumeremo. E quindi magari ci troviamo con un sacco di barattoli di Nutella, di marmellata, o pasta.

Questo è un errore, perché ci fa spendere molti soldi prima del tempo. Invece di riempirci la dispensa, acquistiamo solo lo stretto necessario per una o due settimane. Vedremo che l’importo medio dei nostri scontrini si abbasserà, garantendoci di tenere sempre qualche soldo in più nel portafoglio.

Abbiamo visto come risparmiare sulla spesa con un infallibile metodo ispirato ai grandi manager. Un metodo facilissimo da replicare da replicare a casa, e dai grandi risultati.