Fino a qualche anno fa, gli abitanti delle città non avrebbero mai pensato di poter avere un orto per sé.

Da qualche tempo, invece, le città si sono aperte alla coltivazione e alla produzione ortofrutticola negli spazi verdi disponibili. Ciò grazie ad associazioni o piccoli gruppi che hanno ricevuto in affitto dalle Amministrazioni Comunali dei piccoli appezzamenti.

L’iniziativa nasce dal bisogno di avere un luogo che corrisponda al sentire di comunità, la necessità di prendersi cura di un bene comune, di tutti.

Nascono così gli orti urbani per la coltivazione di vegetali, frutta e anche fiori. Spesso gli orti sorgono in zone periferiche, considerate malfamate, degradate o a rischio di speculazione edilizia.

Tra i vari benefici che nascono da questo tipo di iniziativa, che andremo ad elencare, il più interessante riguarda i consumi delle famiglie. Infatti, vedremo come risparmiare sulla spesa con gli orti cittadini.

Iniziative e progetti

Sin dall’Istituzione del progetto nazionale “Orti Urbani” gli obiettivi più importanti che si è cercato di perseguire sono:

a) Promozione di metodi di coltivazione sostenibile, biologica o biodinamica. Produzione di prodotti a Km zero frutto di un’economia solidale che si rivolge al risparmio delle famiglie, ma soprattutto delle risorse della Terra.

b) Promozione della conversione di luoghi abbandonati dove il cemento pare abbia preso il sopravvento in aree verdi, dedite alla produzione agricola sociale.

c) Promozione delle relazioni sociali e del concetto di “comunità” e di “cosa pubblica”.

d) Promozione di attività e corsi che avvicinino all’educazione ambientale e alla coltivazione.

I vantaggi degli orti sociali

La coscienza del problema ambientale e dei benefici di un’agricoltura volta al biologico oggi appare molto più radicata. L’interesse verso la natura e un ritorno ai principi della Terra si manifesta in ciò che mangiamo e nella produzione ortofrutticola, oltre che nella produzione di energia rinnovabile.

La lotta contro l’industria alimentare, i suoi scarti, l’utilizzo di sostanze chimiche e combustibili fossili sono per l’UE un argomento di prim’ordine. Questo perché ci si è resi conto che non soltanto stiamo deturpando il mondo in cui viviamo, ma che ad aggravare il quadro l’economia dell’industria alimentare non giova alla crescita economica dei paesi.

È così che nascono le iniziative legate all’agricoltura sostenibile a Km 0, che promuove i piccoli produttori e la riqualifica delle zone verdi cittadine. Ecco che nasce il fenomeno degli orti urbani.

Ma come risparmiare sulla spesa con gli orti cittadini

Questa realtà, che pone l’accento sull’aggregazione e sulla collaborazione di gruppi di persone interessati all’ambiente e al nutrimento sano, trova riscontro anche dal punto di vista del risparmio.

Il desiderio di nutrirsi bene e in modo sano si sposa col vantaggio economico: la diffusione degli orti urbani ha prodotto un aumento della vendita dei prodotti legati all’agricoltura (sementi, macchine agricole, concimi etc).

In più, gli orti hanno creato posti di lavoro specialmente per giovani che avevano perso la speranza di trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni, il settore agricolo ha migliorato la sua condizione, con un aumento del 10% dei posti di lavoro.

Il risparmio arriva specialmente a coloro che prendono parte alle attività dell’orto urbano e ne diventano soci. Per prima cosa gli abitanti delle città riescono in questo modo a contrastare inquinamento e sviluppo urbano incontrollato. In secondo luogo, i soci o chi acquista dagli orti cittadini possono godere di cibi sani, non alterati da agenti chimici pesticidi e antibiotici.

Infine, se ci soffermiamo su come risparmiare sulla spesa con gli orti cittadini, risulta evidente che il minor costo legato alla produzione, la coltivazione di prodotti a Km 0 e la cooperazione tra i soci, abbatte il prezzo.

E allora se abitate in città come Milano, Torino, Roma, Bologna perché non provare a prendere parte a un orto urbano. Potrete beneficiare di prodotti genuini, di buona compagnia e di un angolo di natura e di verde.