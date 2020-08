Come risparmiare sulla bolletta di luce e gas pagando online. In una società consumista e frenetica come la nostra, dover risparmiare sembra difficile quasi quanto trovare l’acqua nel deserto. Il team di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, vuole mostrarvi qualche piccolo trucco moderno per poter mettere da parte risorse preziose, partendo da operazioni molto semplici.

Come risparmiare sulla bolletta di luce e gas è tra le esigenze più diffuse di tutti noi. Ebbene, una soluzione in merito arriva dal mondo digitale. Oggi sono molteplici le funzioni disponibili sul web per minimizzare i costi e ottimizzare i tempi di attesa. In molti casi, i servizi telematici hanno eliminato lunghe file e calca agli sportelli. Eppure, gli italiani che preferiscono pagare le imposte tramite bolletta cartacea standard costituiscono ancora la fetta più grande della popolazione.

I vantaggi del pagamento online

Sempre più spesso, soprattutto in questo periodo caratterizzato dal distanziamento sociale e dalle disposizioni anti-Covid19, molte aziende hanno scelto di premiare chi preferisce pagamenti online.

In molti casi si può ricevere uno sconto sul canone mensile o bimestrale delle bollette, risparmiando talvolta anche cifre considerevoli.

Il fornitore, in questo modo, eliminerà tutti i costi relativi alla stampa e all’invio di bollette che prima, invece, conteggiava nella somma complessiva da pagare. Inoltre, si evitano così anche i possibili ritardi sulla consegna della bolletta da pagare.

Altro aspetto importante è che non si ha più la necessità di dover trascorrere del tempo in fila.

Infine, a trarne beneficio è anche l’ambiente. Niente più carta sprecata.

Come passare alla bolletta web?

Passare alla bolletta online è semplice. Bastano pochi semplici passaggi.

Bisogna effettuare il login nella propria area clienti, anche utilizzando le app per smartphone o per tablet, se si preferisce. Cercare la sezione dedicata alla propria fornitura, cambiare la tipologia di consegna ed il gioco è fatto.

Se "Come risparmiare sulla bolletta di luce e gas pagando online" ti è stato utile leggi anche "Come risparmiare concretamente sulla benzina".