Come risparmiare sulla bolletta della luce? L’elettricità è necessaria, ma allo stesso tempo cara. Ecco allora qualche consiglio per risparmiare abbastanza sulla bolletta della luce.

Attenzione al condizionatore d’aria

Il condizionatore funziona sia d’estate che d’inverno e consuma molto. Il problema principale è che questi elettrodometici spesso vengono utilizzati senza aver prima verificato la loro “agibilità”.

In effetti, ogni condizionatore prima di essere messo in funzione, ad esempio all’inizio della stagione calda, dovrebbe essere verificato e pulito. Il fatto di utilizzarlo non in condizioni ottimali fa sprecare molta energia in più del dovuto. Oltre ad avere conseguenze sulla salute, per i batteri e le spore di muffe che si diffondono nell’aria. Una mancanza molto pericolosa per chi soffre di allergia e asma.

Il bucato in lavatrice a quanti gradi va lavato?

La lavatrice incide non poco sulla spesa annuale di elettricità, perché in genere sono mal regolate. È importante fare attenzione alla temperatura di lavaggio. Infatti, la lavatrice consuma di più proprio nel riscaldare l’acqua.

È opinione comune, invece, che per distruggere i batteri ci vogliano alte temperature. In realtà questi muoiono al momento dell’asciugatura dei panni al sole oppure nell’asciugatrice.

La migliore temperatura di lavaggio, perciò, è 30 gradi, sia per avere buoni risultati nel lavaggio, sia in termini economici. Col lavaggio a 30 gradi si può risparmiare fino al 90% di elettricità.

Come risparmiare sulla bolletta della luce. Cambiare il frigorifero

È possibile che il frigorifero di casa abbia già qualche anno e se non è di classe A+++, forse è il momento di sostituirlo. Il frigorifero funziona sempre e con la classe A+++, permette di avere un risparmio a fine anno di ben 100 euro.

Cercare il giusto gestore

Nel mercato libero è importante confrontare i prezzi e trovare le offerte migliori. Si riesce così a risparmiare anche fino al 10%. Ecco quindi qualche semplice consiglio come risparmiare sulla bolletta della luce!