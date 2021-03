Il consumo esagerato di detersivi chimici a basso costo, è uno dei principali fattori di inquinamento dell’acqua.

Sono già in commercio moltissimi detersivi biologici non inquinanti, ma hanno spesso un costo esagerato. In oltre ci sono molti modi per produrre dei detersivi naturali ed efficienti fai da te. Tuttavia quest’ultima scelta richiede tempo, anche se sarebbe la più economica e intelligente.

Ecco come risparmiare sul detersivo e avere piatti più puliti, con un trucco semplice e alternativo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Diluire il detersivo

Che si acquisti un detersivo a basso costo o che si acquisti un detersivo naturale più costoso, il suggerimento è lo stesso: diluire.

Prendere la vecchia bottiglietta del detersivo e versarci dentro un tappino di detersivo commerciale o due tappini di detersivo bio. Diluire il tutto con acqua fino a riempire il contenitore e agitare bene per amalgamare. Questo semplicissimo trucco permette di ottenere un detersivo altrettanto efficace, se abbinato con un risciacquo di acqua molto calda. Infatti è più che altro l’alta temperatura dell’acqua che elimina germi e batteri dalle stoviglie. Un altro consiglio utile è quello di aggiungere un tappino di aceto di vino primo di diluire. Questo renderà il composto ancora più efficace.

Vantaggi

I vantaggi di questa semplice operazione sono molti.

In primis il risparmio. La stessa quantità di detersivo durerà il triplo del tempo.

Un altro vantaggio è il riciclo effettivo delle bottigliette di plastica del detersivo.

Il terzo vantaggio è la minore quantità di detersivo che va a finire nelle tubature e che inquina, soprattutto se è detersivo a basso costo.

Questo semplice trucco su come risparmiare sul detersivo e avere piatti più puliti, è un’azione semplice che non costa tempo e ingegno, fa risparmiare ed aiuta il pianeta.

Inoltre se si prende questa abitudine ci si può permettere di comperare anche detersivi non inquinanti a prezzi maggiori. Alla fine si spenderebbe comunque meno che acquistare quelli economici ed utilizzarli non diluiti.

Talora è dalle piccole scelte che passano i grandi cambiamenti.