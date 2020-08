Chi ha un amico a quattro zampe sa che procurarsi il necessario per il suo benessere ha dei costi non indifferenti. Sa anche che tagliare indiscriminatamente, optando per prodotti di qualità inferiore o trascurando i controlli veterinari, non è una via da considerare. Come risparmiare sul cibo per cani e gatti senza compromettere la loro felicità e salute?

Confrontare i prezzi

Perché sia possibile comparare e pianificare, bisogna organizzarsi in anticipo, calcolando all’incirca quanto mangiano i nostri animali, e quanto durano le confezioni.

Non dovremmo trovarci nella situazione in cui non è rimasta nemmeno una crocchetta e dobbiamo subito correre dove capita. Meglio prendersi un po’ di tempo per confrontare le offerte.

Abbiamo i negozi online, fornitissimi e comodi perché in un solo acquisto possiamo avere grandi scorte e volendo anche varietà di marchi e tipologie. Spesso si trovano prezzi inferiori alla media. I volantini del supermercato possono nascondere piccoli tesori. Infine, occhio alle offerte lancio dei negozi specializzati.

Occhio alle offerte

Ci sono i volantini dei supermercati e quelli dei negozi specializzati. Non cestinarli, dai un’occhiata perché a volte gli sconti sono piuttosto vantaggiosi, ma ce li facciamo scappare. Dobbiamo procurare il mangime, si tratta di una spesa regolare e non saltuaria, ha dunque senso approfittare di una buona offerta quando capita.

Non è una buona idea andare in negozio senza un piano. Potremmo farci incantare da tanta scelta e portare a casa più di quanto ci serve. Di nuovo, scrutiamo i volantini, facciamo una lista (ah, le liste, amiche dei risparmiatori!) e stimiamo un budget da non sforare.

Carte fedeltà

La carta fedeltà del nostro punto vendita preferito, fisico o online, ci fa accumulare punti per ottenere sconti ed omaggi. Dopo un acquisto potremmo ricevere dei coupon. Ricordiamocene e non facciamoli scadere. Anche al supermercato le offerte e le agevolazioni per chi ha la tessera sono da tenere in considerazione. C’è meno scelta, ma capitano sconti anche maggiori rispetto a quelli nei negozi specializzati.

Pensare in grande

Le confezioni più grandi sono più convenienti. Generalmente la durata del prodotto integro è piuttosto lunga. Verifichiamo la data di scadenza, e optiamo per un pacco grande di croccantini. Si possono suddividere in contenitori ermetici per farli durare a lungo.

Il risparmio è garantito, e anche la riduzione del packaging.

L’unione fa la forza

Come risparmiare sul cibo per cani e gatti? Facendo amicizia con altri pet parents! Facendo un ordine collettivo online, per esempio, si eliminano o dividono le spese di spedizione. Si possono prendere grandi confezioni risparmio, da spartire, e si ottengono punti e sconti più velocemente.

E il fai da te?

Se hai tempo e competenza puoi preparare i pasti per il tuo cucciolo. Ma fai molta attenzione, è importante che la dieta sia completa. In più devi evitare tutti gli alimenti nocivi per loro. Per i gatti può essere ancora più complesso che per i cani bilanciare i nutrienti. Chiedi consiglio a un veterinario prima di cimentarti.