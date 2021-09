Le spese per i pannolini di un bambino rappresentano uno dei costi maggiori su una famiglia che ha appena avuto un figlio. Le stime dicono che mediamente una famiglia spende 500 euro l’anno per questa voce. Si può risparmiare nell’acquisto di pannolini senza rinunciare ad un prodotto di qualità?

Per risparmiare sui pannolini dei bambini ci sono 2 modi. Il primo è quello di riuscire a ridurre i costi dell’acquisto attraverso una serie di accorgimenti. Il secondo è abbreviare il periodo in cui il bambino utilizza i pannolini. In pratica questo secondo metodo insegna al bambino ad utilizzare il prima possibile il vasino.

Come risparmiare sui pannolini dei bambini anche oltre 700 euro in questi 2 modi

Iniziamo a vedere come si può risparmiare sul costo dei pannolini. Il primo suggerimento è quello di acquistare i pannolini lavabili. Un tempo non c’erano i pannolini usa e getta quindi le mamme erano costrette a lavare il pannolino già utilizzato. Sicuramente un pannolino usa e getta è molto comodo ma anche molto più costoso. Un’intera fornitura di pannolini riutilizzabili può costare attorno a 300 euro ma può essere sufficiente per due anni. Considerato che la spesa annuale si aggira attorno ai 500 euro, si possono risparmiare fino a 700 euro.

Se non si può rinunciare ai pannolini usa e getta, allora acquistarli negli spacci può essere una soluzione che fa risparmiare molti soldi. Gli spacci di pannolini sono molto diffusi, si possono trovare nella propria città attraverso l’utilizzo di un motore di ricerca su internet.

Un’alternativa allo spaccio è il discount. Qui non si troveranno i pannolini di marca ma comunque saranno prodotti di qualità e ad un prezzo ridotto rispetto ai brand più famosi. Infine una terza via per acquistare i pannolini a prezzi scontati è quello dell’e-commerce. Le famiglie possono trovare delle offerte interessanti di multipack sulle piattaforme come Ebay o Amazon.

Insegnare al bambino ad utilizzare il vasino

Per risparmiare sui pannolini c’è un’altra via, quella di abituare il bambino a utilizzare il vasino il prima possibile. In genere si tende a utilizzare i pannolini fino al terzo anno di età del bambino, ma già dopo il primo anno si può insegnare al bambino l’utilizzo del vasino. Un metodo che aiuta il piccolo a utilizzare il vaso il prima possibile è nato negli Stati Uniti e si chiama Elimination Communication.

Questo metodo formativo utilizza i sistemi delle mamme che nel passato svezzavano dai pannolini il bambino anche prima del primo anno d’età. Si mette il bambino sul vasino e gli si spiega cosa deve fare, trasformando tutto in un gioco. In questo modo il bambino imparerà presto a utilizzare il vaso. Svezzando il bambino al primo anno d’età ed utilizzando i pannolini lavabili, il risparmio può superare i 700 euro. Con lo svezzamento o con i pannolini riutilizzabili, ecco come risparmiare sui pannolini dei bambini anche oltre 700 euro in questi 2 modi.

