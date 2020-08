In questo articolo vi spieghiamo come risparmiare sui farmaci, prendendosi cura della propria salute . “La salute è il primo dovere della vita”, diceva Oscar Wilde. Ebbene, inutile sottolineare che quando si parla di benessere fisico e psico-somatico, l’ultima parola spetta ai medici. I professionisti del settore sapranno, sicuramente, prescrivere la cura più adatta a te e alle tue esigenze.

Tuttavia, le spese per l’acquisto di farmaci sono, sempre più spesso, troppo esose per le nostre tasche. Una somma che grava ancora di più sul bilancio familiare degli italiani, in ginocchio dopo la crisi economica causata dal coronavirus.

Oggi, ti proponiamo alcuni suggerimenti utili che ti permetteranno di risparmiare sull’acquisto di farmaci da banco, senza prescrizione medica, e di prodotti cosmetici acquistabili in farmacia.

Cambia la tua abitudine d’acquisto

Innanzitutto, quello che puoi correggere e che ti permetterà di risparmiare è il cambio di rotta sulle abitudini d’acquisto.

Ovvero, non bisogna soffermarsi solo sui prodotti venduti dalla farmacia sotto casa. Il web è ricco di offerte e sconti che potrai utilizzare per l’acquisto del bene che ti interessa. Consulta le farmacie online Sul sito del Ministero della Salute salute.gov.it puoi trovare l’elenco delle farmacie online autorizzate alla vendita di farmaci da banco. Grazie all’effetto “concorrenza”, numerose farmacie propongono ai clienti sconti vantaggiosi, anche fino al 50%.

Medicinali equivalenti o generici

Il metodo più diffuso per risparmiare sui farmaci è scegliere il medicinale equivalente o generico.

Ciò significa optare per un farmaco che possiede lo stesso principio attivo dell’originale. Quel che cambia è la marca e di conseguenza la spesa relativa alla pubblicità di tale marchio.Con l’acquisto dei farmaci generici il risparmio può arrivare fino al 70%.

Si può risparmiare sui farmaci prescritti anche con l’aiuto del Sistema Sanitario Nazionale. In genere ci sono alcune categorie di soggetti esenti “obbligatoriamente” dal pagamento della quota assistito, come i bambini, gli anziani (over 65). Rientrano in questa cerchia anche famiglie con comprovate difficoltà economiche, disoccupati, malati cronici e soggetti con disabilità.

Per essere esenti è necessario fare richiesta all‘ASL territoriale o al medico di base.

Quali farmaci si possono detrarre?

Le spese sui farmaci, in molti casi, possono essere recuperate. Bisogna conservare gli scontrini ricevuti durante l’anno e compilare un modulo di autocertificazione. La detrazione si aggira intorno al 19% del totale. La procedura è semplice ma per tutti i dettagli, vi consigliamo di consultare il vostro commercialista.

Se "Come risparmiare sui farmaci, prendendosi cura della propria salute" ti è stato utile