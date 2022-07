Li consideriamo i nostri migliori amici e faremo qualsiasi cosa per loro. Cani, gatti, ma anche furetti, cincillà, criceti, pappagalli e canarini. 9 proprietari su 10 in Italia vedono il proprio animale come un membro della famiglia e, in quanto tale, i suoi bisogni sono una priorità.

Molte volte, però, prima di acquistare o adottare un animale bisogna capire se si è disposti a spendere per lui. Non parliamo solo di cibo, accessori e vaccini obbligatori. Anche i cani o i gatti diventano vecchi e col passare del tempo possono presentare malattie o aver bisogno di cure extra.

Alcune razze in particolare soffrono di particolari patologie genetiche dovute alla selezione umana. Ecco perché chi le sceglie potrebbe dover spendere sin dall’inizio, per cure specialistiche o farmaci specifici. Per fortuna non sarà necessario rinunciare alla compagnia di un animale.

Quando il nostro conto in banca piange, ecco come risparmiare soldi su spese veterinarie e alimenti costosi senza rinunciare alla qualità. In questo modo riusciremo a garantire al nostro animale una vita serena e tutti i confort possibili mantenendo bassi i costi.

Spiegheremo anche qualche trucco per non trovarci in difficoltà quando dobbiamo lasciarli per qualche giorno o ci serve qualcuno per la passeggiata.

Come risparmiare soldi su spese veterinarie e alimenti di cani, gatti e animali domestici più un consiglio per dog sitter e pensioni

Le visite veterinarie per vaccini e controlli annuali sono obbligatorie. Grazie all’occhio esperto del veterinario sapremo individuare, per tempo, eventuali disturbi dell’animale. Prevenire, invece che curare, è sempre una regola conveniente per il portafoglio.

Notare che cliniche convenzionate di canili e associazioni, che salvano animali, solitamente fanno sconti sui trattamenti base. Chi ha acquistato razze problematiche, può trovare utile stipulare assicurazioni che coprono le cifre astronomiche di interventi chirurgici.

Rispetto al cibo, acquistare all’ingrosso è un modo geniale per tagliare sui costi e investire su cibo di alta qualità. Migliore è l’alimento con cui nutriamo l’animale, migliore sarà la sua salute e qualità di vita. Sono molti i rivenditori che fanno sconti online. Ci risparmieremo anche il viaggio per l’acquisto.

Riguardo gli accessori, esistono tantissimi tutorial online per la costruzione di guinzagli, giochi e tiragraffi fai da te. Pensiamo che una corda intrecciata per il nostro cane costa almeno 8 euro in un negozio, mentre possiamo costruirla con pochi euro. Anche acquistare usato si rivela un’idea che permette un risparmio ed ecologica.

Infine, ecco il consiglio se ci serve qualcuno che si prenda cura del nostro animale, quando noi non possiamo. In ogni città esiste una magnifica rete di pet sitting di persone amanti degli animali, cui poter affidare il nostro animale. Ci sono anche asili diurni che offrono pacchetti settimanali e mensili per passeggiate. La soluzione migliore, però, è avere un amico fidato che l’animale conosce già.

