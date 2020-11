È probabilmente capitato a tutti, specialmente a chi convive con qualcuno (che sia un amico o un familiare) o a chi solitamente viaggia in gruppo, di non trovarsi con i conti per le spese comuni.

Un debito mai saldato, confusione tra conti per spese diverse, tormentano da sempre molti di noi.

Alcuni provano a risolvere con liste Excel, ma si sa, a fine mese, a fine viaggio o a fine settimana, ci sono sempre dei soldi che per magia spariscono.

Tutti hanno saldato tutto, però inspiegabilmente quanto si è speso supera quel che si è ricevuto. In questo articolo proveremo a descrivere come risparmiare soldi e tempo nel fare le spese usando un’App gratuita.

Splitwise

La tecnologia facilita molti aspetti della nostra vita. Ci aiuta a comunicare, a facilitare processi e, in questo caso, aiuta a superare l’imbarazzo che trafigge quando bisogna riscuotere un credito da un amico o un familiare. Splitwise è infatti l’app geniale che aiuta a gestire le spese senza perdere soldi.

L’applicazione è disponibile sia su iOS che su Android e consente di annotare i pagamenti effettuati e ripartire i costi tra i partecipanti alla spesa.

Ma fa anche molto più di questo. Immaginiamo un gruppo di tre persone che convive. Per facilitare le cose daremo un nome a ciascun componente del gruppo: Maria, Carlo e Francesca.

Maria nel mese di novembre paga la bolletta della luce e spende 133 euro. Carlo ha speso 200 euro tra condominio, spesa e pulizie domestiche. Francesca ha pagato invece solo la bolletta per la fibra a 20 euro. A questo punto bisognerebbe dividere il totale della spesa per tre (117,6). Il risultato corrisponde alla cifra che ognuno deve mettere per le spese in questione.

La parte complicata sta nel capire chi deve dare quanto a chi. Non solo. Immaginiamo che Maria abbia un saldo in sospeso (un debito di 15 euro) con Francesca dal mese scorso. Ecco, Splitwise calcola tutto in modo automatico e in un solo click e in modo intelligente. Provare per credere. L’app cambierà la vita di molti.

