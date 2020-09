Qualche tempo fa, la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva effettuato uno studio sui piani di accumulo. Avevamo visto che è possibile acquistare una casa accantonando solamente 5 euro al giorno. Insomma, abbiamo dimostrato che traguardi importanti sono raggiungibili anche con disponibilità economiche limitate. Oggi vogliamo capire come risparmiare se guadagni 1.000 euro al mese. Secondo il CENSIS il 40% dei giovani nella fascia compresa tra i 25 e i 34 anni guadagna meno di 1.000 euro al mese. La percentuale sale addirittura sopra il 65% comprendendo anche i lavoratori più giovani. Cercheremo di stimare la capacità di risparmio della cosiddetta “generazione 1.000 euro” e vedremo come un giovane precario può costruirsi un capitale futuro. I trentenni di oggi vivranno in un contesto ben diverso da quello delle precedenti generazioni. Accantonare piccole fortune solo con il proprio lavoro sarà sempre più difficile, ma con il giusto indirizzo forse non sarà impossibile.

Vivere e risparmiare ogni mese

I giovani d’oggi vivono la triste situazione di essere la prima generazione con minori prospettive rispetto ai propri genitori. I nati negli anni Ottanta sono cresciuti in un’epoca di ottimismo, nella quale sognare era doveroso. Hanno visto i genitori andare in pensione ancora giovani ma non hanno potuto sostituirli perché il mercato del lavoro stava cambiando. Sono vissuti in case comprate con mutui ventennali talvolta estinti anticipatamente grazie ai rendimenti a doppia cifra dei BOT. Mentre, oggi, l’accesso al credito è sempre più difficile e i tassi di mercato sono inferiori all’1%. I giovani lavorano e lavoreranno con stipendi bassi e tasse elevate per pagare il debito pubblico cresciuto a dismisura a causa delle generazioni precedenti. Allora, come risparmiare se guadagni 1.000 euro al mese e in queste condizioni? Il mondo di oggi consente di condividere molti oggetti, risparmiando considerevolmente. Dall’auto alla casa vacanze, la sharing economy permetterà, forse, ai giovani di accantonare dei risparmi.

Come risparmiare se guadagni 1.000 euro al mese

Il primo passo per costruire un piccolo capitale è fissare obbiettivi concreti. Basati sulla capacità di accantonare piccole cifre ottenute risparmiando sulle spese di tutti i giorni. Risparmiare sulle bollette o rinunciare a spese superflue aiuta a costruire un risparmio sistematico. Non dimentichiamo che i giovani lavoratori di oggi non potranno contare su una seria previdenza pubblica. Un fondo pensione privato può sfruttare delle interessanti agevolazioni fiscali e garantire una stabilità futura. Un ulteriore aspetto che può aiutare a costruire un capitale futuro è cambiare l’approccio agli investimenti rispetto al passato. Mirare a rendimenti più elevati è infatti, l’unica alternativa per chi può risparmiare solo piccole cifre mensili. Scegliere fondi azionari con obbiettivi di lungo termine consente di beneficiare della crescita dei mercati. Oltre ad essere una forma di investimento che sostiene l’economia, ovvero il lavoro di tutti noi. Insomma, investire richiede costanza e intelligenza, proprio come risparmiare se guadagni 1.000 euro al mese.